رياضة | أول تعليق من فالفيردي بعد تحقيق الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فالفيردي بعد تحقيق الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة الإسباني، إن الفوز بلقب الليجا بهذا الفارق من النقاط أمرٌ صعب على المنافسين الذين لديهم بالبطولة.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية بعدا تحقيق لقب الليجا: "نحن سعداء لكن الآن لدينا تحديات اخرى أمامنا".

وأضاف: "بعد الهدف كنا متوترين قليلا. أردنا الهدف الثاني لكن لم نتمكن من الوصول".

واختتم مدرب البارشا بقوله: "حقق الفريق شيئًا صعبًا للغاية وهو ربح بطولتين على التوالي. الآن حان الوقت للاحتفال ولكن التركيز على مباراة الأبطال أيضًا".