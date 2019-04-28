رياضة | كريستيانو رونالدو يدون الهدف 600 في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يدون الهدف 600 في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي الهدف رقم 600 في تاريخه مع جميع الأندية التي لعب لها.

وسجل كريستيانو مع لشبونة 5 أهداف، ومع مانشستر يونايتد أحرز 118 هدفا، ومع ريال مدريد سجل 450 هدفا ومع يوفنتوس سجل 27 هدفا ليصل إلى 600 هدف في مسيرته مع جميع الأندية.

وتعادل يوفنتوس مع إنتر ميلان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو اليوم السبت، ضمن لقاءات الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي.

