رياضة | الأهلي يصدم إيفونا بقرار جرئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدم إيفونا بقرار جرئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موقفه من عودة الجابوني ماليك إيفونا لاعب فريق الأحمر السابق ونادي سانتا كلارا البرتغالي الحالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض الخطيب رئيس النادي الأهلي فكرة عودة الجابوني ماليك إيفونا من جديد للفريق الأحمر بسبب تراجع مستواه منذ الرحيل عن القلعة الحمراء واللعب في أكثر من دوري أوروبي، فضلاً عن المقابل المالي السنوي الذي يحصل عليه اللاعب.

وأعلن إيفونا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" رغبته في العودة من جديد للأهلي في حال حاجة الفريق له فنياً.

وانتقل إيفونا من الأهلي إلى نادي تيانجين تيدا الصيني في موسم 2015- 2016 وشارك في 10 مباريات مع النادي الصيني، أحرز خلالها 3 أهداف.

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ولعب إيفونا مع تيانجين تيدا 3 مباريات أساسيا و7 كبديل بإجمالي 344 دقيقة لعب دون أن يصنع أى هدف.

وانتقل مهاجم الأهلي السابق إلى فريق قونيا سبور التركي على سبيل الإعارة في الانتقالات الصيفية لعام 2017.

ولعب النجم الجابوني 17 مباراة مع النادي التركي في جميع البطولات سجل خلالهم هدفاً وحيداً في بطولة الكأس أمام سيفاسبور ولم يصنع أي أهداف.

وعاد إيفونا لناديه الصيني، بعد انتهاء فترة إعارته لقونيا سبور، ولم يشارك في أي مباراة إلى أن انتقل إلى فريق “سانتا كلارا” البرتغالي في صفقة انتقال حر في يناير عام 2019 ولا يشارك بصفة أساسية.