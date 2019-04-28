كريستيانو رونالدو يقضي عطلته في أفخم قصور كرواتيا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عدم ارتباط الفريق بأي مواجهات وذلك لقضاء ثلاثة أيام في كرواتيا في إجازة عيد الفصح، بعد أن ضمن التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس للمرة الثامنة على التوالي.

صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أفادت أن رونالدو ظهر برفقة صديقته جورجينا رودريجيز وابنه الأكبر كريستيانو جونيور، في مدينة دوبروفنيك الكرواتية على الساحل الأدرياتيكي، للاستمتاع بالسباحة، بعد فترة ضغط المباريات والتي شهدت خروج فريق “السيدة العجوز” من منافسات دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي في دور ربع النهائي.

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الصحيفة أضافت، أن رونالدو أنفق أكثر من 20 ألف يورو خلال الأيام الثلاثة في كرواتيا، إذ أقام في قصر مكون من 3 طوابق، على مساحة أكثر من 4 آلاف متر مربع، يطل على البحر مع شاطئ وممشى خاص.

كما أشارت إلى أن تكلفة إيجار القصر في الليلة الواحدة تبلغ 7 آلاف يورو، ليصل المبلغ الإجمالي للرحلة إلى 20 ألف يورو.. ويعتبر هذا القصر واحدا من أكثر الأماكن فخامة على البحر الأدرياتيكي الكرواتي، الذي يتمتع بإطلالات رائعة على البحر.

رونالدو حرص على تناول الطعام في مطعم “360” الفاخر، الحاصل على “نجمة ميشلان” وتصل تكلفة تذوق قائمة طعامه إلى 120 يورو للشخص الواحد، بالإضافة إلى طائرة خاصة يتكلف السفر بها لمدة ساعة نحو 2000 يورو.