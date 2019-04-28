انت الان تتابع تفاصيل خبر أبرزها "الديربي".. مواجهات نارية مرتقبة بكأس أمير قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 12:56 صباحاً - أسدل مساء السبا الستار على مباريات المرحلة الثالثة من مسابقة كأس أمير قطر لكرة القدم بتأهل أندية العربي والغرافة والشحانية والأهلي إلى دور الثمانية من "أغلى الكؤوس".

وتخطى الغرافة عقبة الخور في المرحلة الثالثة بنتيجة (5-2)، ليضرب موعداً مع السد بطل الدوري القطري هذا الموسم، الخميس المقبل.

وبلغ العربي دور الثمانية بفضل فوزه على "أم صلال" بنتيجة (3-1)، ليضرب موعداً نارياً مع الريان، الجمعة المقبل، على استاد "حمد الكبير"، في "ديربي كروي منتظر".

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وفي ثالث المواجهات، يلتقي الشحانية مع الدحيل وصيف دوري نجوم قطر، عقب فوزه على المرخية بنتيجة (4-1).

أما آخر مباريات المرحلة الثالثة فقد عرفت فوز الأهلي على "نادي قطر" بهدف نظيف، ليكون على موعد مع السيلية بربع النهائي

وتقام مباريات "المربع الذهبي" في الـ11 والـ12 من مايو المقبل، على استاد "جاسم بن حمد" بنادي السد، على أن تُجرى المباراة النهائية في الـ16 من الشهر ذاته، على استاد الوكرة المونديالي.

تجدر الإشارة إلى أن نادي السد يُعد أكثر الأندية فوزاً بالكأس الغالية برصيد 16 لقباً، مقابل 8 ألقاب للعربي، و7 ألقاب للغرافة، و6 ألقاب للريان، و4 ألقاب للأهلي، ولقبين للدحيل و"نادي قطر"، ولقب وحيد لـ"أم صلال".