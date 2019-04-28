انت الان تتابع الاتحاد يعبر النصر.. ويحجز بطاقته في نهائي كأس خادم الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو الاتحاد يحتفلون بإحراز الهدف الثاني في مرمى النصر

وصل الاتحاد إلى نهائي كأس خادم الحرمين في السعودية للعام الثاني تواليا، السبت، بفوزه المثير في نصف النهائي على النصر 4-2 بعد التمديد، ليلحق بالتعاون الذي حجز بطاقته، الجمعة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بالتعادل 2-2، وفق "فرانس برس".

وتقدم الاتحاد بهدفين للصربي ألكسندر بريوفيتش (44) وفهد المولد (60)، ورد النصر بهدفين للمغربي عبد الرزاق حمدالله (66 و89 من ركلة جزاء)، قبل أن تعود الكلمة في الشوطين الإضافيين للاتحاد، الذي سجل هدفين عن طريق البرازيلي رومارينيو دا سيلفا (95 و106).

وسيواجه الاتحاد في النهائي المقرر في الثاني من مايو المقبل، التعاون الذي حجز بطاقته الجمعة بفوز تاريخي على الهلال بخماسية نظيفة.

وكان النصر الأخطر في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل عندما انفرد النيجيري احمد موسى ولعب الكرة بجوار القائم (4).

ولاحت فرصة للاتحاد عندما انطلق بريوفيتش خلف كرة طويلة وواجه المرمى، لكن عمر هوساوي تدخل في الوقت المناسب وأبعدها (19)، ومرر حمدالله كرة على طبق من ذهب لموسى تباطأ في تسديدها داخل المرمى (22).

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ونجح الاتحاد في افتتاح التسجيل عندما تخلص بريوفيتش من رقابة هوساوي وتابع كرة عرضية داخل مرمى الحارس الأسترالي براد جونز (44).

واندفع النصر نحو الهجوم في الشوط الثاني بحثاً عن التعادل، وكاد هوساوي يفعلها بضربة رأسية مرت بجانب القائم (55)، لكن الاتحاد أضاف هدفه الثاني عندما خطف المولد الكرة وتجاوز الحارس جونز ولعبها داخل المرمى (60).

وسدد حمد الله كرة بجوار القائم (63) قبل أن ينجح في هز الشباك عندما خطف الكرة من أمام سعود عبد الحميد وسددها قوية على يسار فواز القرني (66).

وحصل النصر على ركلة جزاء انبرى لها حمد الله بقوة على يمين القرني (89).

وتقدم الاتحاد مجددا مطلع الشوط الإضافي الأول عندما انطلق رومارينيو من العمق ولعب الكرة العرضية داخل المرمى (95)، قبل أن يوجه الضربة القاضية للنصر بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (106).