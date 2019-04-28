الان تتابع لؤي ناظر: تغريدة المركز الإعلامي غير مقصودة وتم حذفها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-عبد المجيد بن طالب
قال رئيس نادي الاتحاد، لؤي ناظر طلبت من المركز الإعلامي إلغاء إحدى التغريدات، التي لا ترتقي – في رأيي – لأخلاقيات نادي الاتحاد
وأضاف:” صحيح أنه لم يقصد من محتواها الإساءة لنادي النصر الشقيق، ولكنها أيضاً لا تعبر عن أسلوب هذه الإدارة في العمل.
ويذكر أن حساب النادي قام بكتابة تغريدة عبر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد بعد تغلبه على فريق النصر جاء فيها” فيكم شدة نلعب في آسيا ” وأضاف حساب نادي النصر
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