وعد قبل 5 سنوات.. ابن مساعد يقتحم البريميرليج

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قبل خمس سنوات وضع الأمير عبد الله بن مساعد مالك نادي شيفلد يونايتد هدفا طموحا، وهو الصعود إلى البريمرليج، عندما قال في حديث تليفزيوني (أفضل أن أسعى إلى هدف طموح وأفشل بدلا من السعي وراء هدف سهل أحققه).

وأصبح نادي شيفيلد يونايتد أقرب من أي وقت مضى للعودة للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” خلال الموسم المقبل، بعدما تفوق على إبسويتش تاون بهدفين نظيفين مساء اليوم، السبت.

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شيفيلد نجح في الفوز على إبسويتش ليرفع رصيد نقاطه إلى النقطة 88 نقطة، بفارق الأهداف أمام نورويتش سيتي صاحب الوصافة.ويتبقى لشيفيلد مباراة واحدة فقط في مشواره بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بينما لم يخض نورويتش مباراة الجولة 45، حيث ستقام مساء اليوم السبت.

وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على ترتيب الأندية وفقًا لفارق النقاط ثم فارق الأهداف، في الوقت الذي يتأهل فيه فريقين مباشرةً إلى بريميرليج، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث للسادس في دورة تأهيل يتأهل بطلها للمسابقة الممتازة.

ويحل ليدز يونايتد، الذي سيواجه أستون فيلا، غدًا الأحد، في المركز الثالث بالترتيب برصيد 82 نقطة، ليصبح الحد الأقصى من النقاط الممكن الوصول إليها بالنسبة له هو 88 نقطة.

وبات شيفيلد على موعد مع التأهل إلى بريميرليج في حال تعثر ليدز خلال مواجهة الفيلانز، أو تحقيق الفوز أو التعادل خلال المواجهة الأخيرة ضد ستوك سيتي.وفي حال خسارة شيفيلد خلال المواجهة المقبلة، فإن ليدز يونايتد سيكون مطالبًا بالفوز في مباراتيه بفارق أهداف +13 من أجل التأهل بدلًا من المتصدر الحالي.