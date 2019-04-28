الان تتابع برشلونة بطلا للدوري الإسباني.. بأقدام ميسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توج فريق برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالى والـ26 فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق ليفانتى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.
حسم التعادل السلبى الشوط الأول من المباراة، إذ كانت أخطر فرص البارسا عن طريق النجم البرازيلى فيليب كوتينيو فى الدقيقة 41، بعدما اصطدمت تسديدته فى عارضة الفريق الخصم.
وفى الشوط الثانى دخل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، ليسجل هدف برشلونة الوحيد فى الدقيقة 62 من زمن المباراة، من تسديدة خادعة فشل حارس ليفانتى فى التصدى لها.
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