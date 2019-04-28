الامارات | عبدالوهاب: أجَّلت اعتزال التدريب بسبب طلب الأندية لخدماتي

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالوهاب: أجَّلت اعتزال التدريب بسبب طلب الأندية لخدماتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد، أول من أمس، المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر إلى الأضواء، بعد أن حجز تذكرة العودة إلى دوري الخليج العربي برفقة فريقه الحالي خورفكان، المتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى، وهي المرة الثانية للفريق في دوري الأضواء، بعد أن كان صعد سابقاً بمسماه القديم (الخليج).

وقال عبدالوهاب عبدالقادر، في حديث لـ«الإمارات اليوم»، إن السر في تأجيل اعتزاله التدريب رغم تقدمه في السن، هو طلب الأندية الإماراتية خدماته في كل مرة، ما يجعله يواصل المشوار مع الساحرة المستديرة، حيث سبق له أن توقف عن التدريب بعد 30 سنة، لكنه قرر العودة له مجدداً.

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وكشف المدرب العراقي أنه تلقى طلباً من إدارة النادي، بالاستمرار في قيادة الفريق الموسم المقبل، في دوري الخليج العربي.

وأكد عبدالوهاب سعادته الكبيرة بتحقيق الصعود مع خورفكان، قائلاً إن إدارة النادي، وتعاون اللاعبين، أسهما في الفوز بلقب الدرجة الأولى، وحجز بطاقة المحترفين. وشدد على أن العمل لفترة طويلة في الإمارات أضاف الكثير إلى مساره التدريبي. وتحدث عبدالوهاب عن نقاط كثيرة، في الحوار التالي:

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