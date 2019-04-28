الامارات | وديمة وشهد: الأولمبياد المدرسي بوابة احتراف التايكواندو

شكرا لقرائتكم خبر عن وديمة وشهد: الأولمبياد المدرسي بوابة احتراف التايكواندو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الطالبتان وديمة السيد الراشدي، وشهد جمال محمد العلوي، أنهما قررتا ممارسة لعبة التايكواندو، استعداداً للمواقف الصعبة التي من الممكن أن تواجههما في الحياة، إذ شاركتا للمرة الأولى في النسخة السابعة من الأولمبياد المدرسي، مؤكدتان رغبتهما في المشاركة في النسخ المقبلة، بعد فوزهما بميدالية برونزية وأخرى فضية.

وأبدت الطالبة وديمة السيد الراشدي سعادتها بحصولها على الميدالية البرونزية في منافسات التايكواندو، مؤكدة أنها تسعى للاستمرار في اللعبة، وأن تصبح لاعبة محترفة، حتى تصل إلى أن تكون مدربة.

وعن سبب اختيارها للعبة التايكواندو، قالت لـ«الإمارات اليوم» إنها تراها لعبة جيدة جداً للبنات، موضحة: «هذه اللعبة لها دور كبير في تكوين شخصيتي، حيث إنها جعلت ردة فعلي سريعة، كما أنها جيدة للدفاع عن النفس، وتمنحي قوة دائماً وثقة بنفسي، ولا أرى أنها ليست مناسبة للبنات، وهي مفيدة جداً».

وقالت وديمة، التي تمثل منطقة أبوظبي التعليمية، إنها تشارك للمرة الأولى في منافسات الأولمبياد المدرسي، لافتة إلى أنها تنوي المشاركة في النسخ المقبلة، بعدما أعجبتها فكرة عدم الاكتفاء بتأدية تدريبات التايكواندو، وخوض مباريات تنافسية.

وأضافت: «البطولة جاءت قوية جداً، وحصلت على الميدالية البرونزية، حيث إني راضية جداً عن المستوى الذي قدمته، وبحصولي على المركز الثالث في أول مشاركة، متمنية أن أحقق إنجازات أفضل في المشاركات المقبلة».

من جهتها أكدت الطالبة شهد جمال محمد العلوي، أنها تمارس ثلاث ألعاب، هي كرة القدم والجوجيتسو والتايكواندو، ولكنها ترى أن التايكواندو هي الأقرب إلى قلبها، رغم الفوائد الجمة التي حصلت عليها من لعب كرة القدم والجوجيتسو.

وأوضحت شهد التي تمثل منطقة أبوظبي التعليمية في منافسات التايكواندو ضمن الأولمبياد المدرسي، أنها تشارك للمرة الأولى في هذا الحدث الكبير، مشيرة إلى أنها حصلت على الميدالية الفضية، معربة عن سعادتها بصعودها إلى منصة التتويج.

Advertisements

وأشارت إلى أنها تنوي الاستمرار في اللعبة، متمنية أن تنضم إلى المنتخب الوطني، وأن تتأهل للمشاركة في الأولمبياد، مؤكدة أن فكرة الأولمبياد المدرسي، جعلت اهتمام الطالبات بممارسة الرياضة يزداد بشكل أكبر، وأن تكون أمامهن فرصة لخوض منافسات رسمية.

وأوضحت أن لعبة التايكواندو أسهمت في منحها الثقة بنفسها، مشددة على أنها مناسبة جداً للفتيات، وأن الألعاب القتالية، تمنحهن القوة، وتجعلهن أكثر شجاعة في المواقف الصعبة.

على صعيد متصل حافظت منطقة أبوظبي التعليمية على صدارة الترتيب العام للنسخة السابعة من الأولمبياد المدرسي، بوصول رصيدها إلى 72 ميدالية ملونة، فيما حلت دبي ثانياً بـ60 ميدالية، والعين ثالثاً بـ56 ميدالية، ومنطقة الشارقة التعليمية رابعاً بـ39 ميدالية، وصعدت منطقة الشارقة الشرقية للمركز الخامس بـ41 ميدالية، واحتلت عجمان المركز السادس بـ26 ميدالية، ثم الفجيرة سابعاً بـ33 ميدالية، وأم القيوين ثامناً بـ8 ميداليات، ثم رأس الخيمة تاسعاً بـ9 ميداليات، ثم الظفرة في المركز العاشر بـ8 ميداليات.

الخطاط: حكام دوليون يديرون منافسات الجودو

قال عضو اللجنة الفنية بالأولمبياد المدرسي والمشرف على رياضة الجودو د.سلام الخطاط، إن منافسات الجودو يديرها 32 حكماً، من بينهم 16 حكماً في اليوم الأول لمنافسات البنين، ومثلهم لإدارة مباريات البنات، من بينهم حكام لديهم شارة قارية ودولية، وهناك حكام درجة أولى في طريقهم للحصول على الشارة القارية، وما يميز منافسات الجودو وجود عدد من الحكام المواطنين الجدد، وهو ما يؤكد أن الأولمبياد لا يخص اللاعبين واللاعبات فقط، بل يخص الإداريين والحكام من خلال الدفع بهم لاكتساب الخبرة.

وكشف عن أن الجودو لأول مرة يطبق مسابقة الكاتا، وهي معروفة في الجودو، وهي عبارة عن قتال وهمي، وتعتمد على المهارات، وبدأت في تطبيقها في المراكز، وهذا المسابقة للأولاد فقط، ولدينا حكام تخصص كاتا جودو، منوهاً بأن نظام الكاتا هو اختيار الأحزمة وترفيه الأحزمة، ولها اتحاد دولي خاص بها، وهناك منافسات عالمية في الكاتا، وفائدتها كبيرة عندما فكرنا في تطبيقها في الأولمبياد المدرسي من أجل تطوير مهارات اللاعب، وعندما يركز المدرب على الكاتا سيرفع مستوى اللاعب على البساط، ومهم جداً أن نطبقها، لأننا في المستقبل سنشارك فيها خارجياً، وبدأنا من الصغار وشاهدنا في المنافسات أداء متميز. وأضاف: بداية التجهيز في شهر سبتمبر الماضي، وضعها اللوائح الفنية للكاتا والمدرب الجيد الذي ركز على تدريب لاعبيه عليها، وجهزهم لأننا بدأنا في تطبيق الكاتا مع بداية التصفيات.

«الشارقة الشرقية» تتصدر الجودو

تصدرت منطقة الشارقة الشرقية قمة بطولة الجودو للبنين، ضمن برنامج الأولمبياد المدرسي الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة التربية والتعليم، بعدما أحرز لاعبوها 14 ميدالية ملونة، منها 6 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، وجاءت منطقة عجمان في المركز الثاني برصيد 13 ميدالية، منها 6 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، وفي المركز الثالث منطقة أبوظبي برصيد 9 ميداليات ملونة، منها 5 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات، والفجيرة الرابع، برصيد 11 ميدالية، منها ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات، والشارقة الخامس برصيد 10 ميداليات، منها ذهبيتان وفضيتان و6 برونزيات، والظفرة السادس بـ5 ميداليات فضية واحدة و4 برونزيات، والعين السابع برصيد 4 ميداليات منها فضية واحدة و3 برونزيات، ورأس الخيمة الثامن برصيد 4 برونزيات، ودبي التاسع والأخير برصيد برونزيتين.