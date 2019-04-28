الامارات | الوصل يحقق أول فوز في «المحترفين» على الجزيرة بزعبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يحقق أول فوز في «المحترفين» على الجزيرة بزعبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الوصل ذاكرة الانتصارات، بفوز «الإمبراطور» على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، على استاد الوصل في زعبيل، في الجولة 22 من دوري الخليج العربي، ليحقق الوصل أول فوز له في الدوري منذ 30 مارس الماضي، ويرفع «الفهود» رصيده إلى 27 نقطة، بينما توقف رصيد «فخر أبوظبي» عند 41 نقطة، بينما حقق الوصل أول فوز له على الجزيرة على استاد زعبيل في الدوري، منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008-2009.

سيطر «الإمبراطور» على مجريات اللعب في الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة على المرمى، إذ سدد علي صالح كرة قوية أمسكها على خصيف (9)، بينما رد «فخر أبوظبي» بكرة خطرة، من ركلة ركنية لعبها البرازيلي ليوناردو بيريرا.

في المقابل، استغل البرازيلي رونالدو مينديز خطأ فادحا من مدافع الجزيرة محمد العطاس، عندما مرر الأخير الكرة بالخطأ إلى مينديز، الذي انفرد بالمرمى، وراوغ علي خصيف، وسدد في المرمى مسجلاً الهدف الأول لـ«الفهود» في الدقيقة 29، وأحرز الجزيرة هدف التعادل في الدقيقة 41، من هجمة قادها الغاني أرنست أسانتي بمجهود فردي رائع، ولعب كرة عرضية، سددها البرازيلي ليوناردو، ولمست الكرة الغاني جورج دووبنغ وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى.

وفي الشوط الثاني أحرز الغاني دووبنغ الهدف الثاني من ركلة ركنية لعبها مينديز، وحولها دووبنغ برأسه في المرمى (57)، وواصل مينديز تألقه بصناعته الهدف الثالث من تمريرة رائعة إلى فابيو ليما الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة بمهارة على يمين الحارس علي خصيف (64).