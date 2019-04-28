الامارات | أروابارينا: شباب الأهلي يفكر في «أبطال آسيا» والسوبر مبكراً

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: شباب الأهلي يفكر في «أبطال آسيا» والسوبر مبكراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن «فرسان دبي» يسعى إلى حسم تأهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل مبكراً، من خلال فوزه بلقب كأس رئيس الدولة، عندما يلتقي الظفرة غداً في النهائي على استاد هزاع بن زايد في العين.

وقال أروابارينا في تصريحات صحافية، إن شباب الأهلي يأمل ألا ينتظر حسم المركز الثاني أو الثالث في مسابقة دوري الخليج العربي، ويسعى الفريق لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، في حال فوزه بلقب كأس رئيس الدولة، غداً، على حساب الظفرة.

وأضاف: «التأهل إلى البطولة القارية من أبرز أهداف شباب الأهلي، فهي البطولة الأقوى والأهم في قارة آسيا، والفريق غاب عن المشاركة في آخر ثلاث نسخ، ولا شك أننا نسعى للمشاركة في هذه البطولة في الموسم المقبل».

وتابع: «الأمر لا يقتصر على التأهل لدوري أبطال آسيا، لكن سيضمن فوز شباب الأهلي بالكأس خوض منافسات كأس سوبر الخليج العربي أمام بطل دوري الخليج العربي، وهي بطولة مهمة أيضاً».

في المقابل، حذر المدرب الأرجنتيني من اعتقاد البعض بأن اللقب سيكون محسوماً لمصلحة شباب الأهلي، وقال: «يجب ألا نفكر في التأهل إلى دوري أبطال آسيا، وخوض كأس السوبر، قبل أن نحقق الفوز بلقب الكأس، وهي بطولة مهمة جداً، وتحمل اسماً غالياً علينا جميعاً».

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وأشار إلى أن الظفرة سيكون منافساً خطيراً جداً في اللقب، موضحاً أن «الظفرة سيخوض المباراة بعدما قدم مباريات رائعة في المراحل الإقصائية، وتأهل إلى النهائي عن جدارة واستحقاق، ولا شك أن حظوظه متساوية مع شباب الأهلي في الفوز بلقب الكأس، لذلك يجب أن نخوض المباراة بكامل قوتنا، وبكل تركيز، لأن مباريات الكأس تتسم بنتائجها المفاجئة، ولا تعتمد على التوقعات، أو الترشيحات وفقاً لاسم وتاريخ كل فريق».

وأوضح «الفاسكو» أن شباب الأهلي سيغلق ملف مباريات دوري الخليج العربي بشكل مؤقت، وقال: «تركيزنا بالكامل سيكون على نهائي كأس رئيس الدولة، ولا شك أن المباريات المتبقية في الدوري مهمة بالنسبة لنا، لكننا أمام فرصة مهمة جداً للفوز بلقب جديد، إذ إننا نسعى إلى تحقيق الثنائية، بعد حصولنا على لقب كأس الخليج العربي، بالفوز على الوحدة في النهائي».

اللاعبون جاهزون والجمهور سيلعب دوراً كبيراً

أبدى المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ارتياحه للحالة التي وصل إليها لاعبو شباب الأهلي، وقال: «جميع اللاعبين في حالة بدنية جيدة جداً، وجاهزون لخوض النهائي، بينما أرى أن الفوز على الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي، ليس مقياساً لمردود الفريق غداً أمام الظفرة، لأن كل مباراة لها حساباتها المختلفة والخاصة».

وختم أروابارينا تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جمهور شباب الأهلي، وقال: «الجمهور سيلعب دوراً كبيراً في تحفيز اللاعبين في الظهور بمستوى جيد، والقتال من أجل الفوز بلقب الكأس، ونحن نتمنى أن نشاهد حضوراً قوياً من جمهور (فرسان دبي)، الذي ظهر تأثيره بشكل إيجابي في المحطات الصعبة التي واجهها الفريق في الموسم الحالي، مثلما حدث في المباريات السابقة في الكأس، وهو ما نتمنى تكراره في النهائي، ونحن نعدهم بألا يدخر اللاعبون جهداً».