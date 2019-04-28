الامارات | صلاح ومانيه يوجّهان تحذيراً شديداً إلى برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ومانيه يوجّهان تحذيراً شديداً إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ليفربول استعداده لقمته المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على هادرسفيلد 5-صفر، أول من أمس، على ملعب «أنفيلد رود» في افتتاح المرحلة الـ35 من الدوري الممتاز، كان للهدافين المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه، نصيب الأسد منها، بواقع هدفين لكل لاعب.

وحسم ليفربول النتيجة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، وفرض صلاح ومانيه نفسيهما نجمين للمباراة بتسجيل كل منهما ثنائية، الأول في الدقيقتين 45+1 و83، والثاني في الدقيقتين 23 و66، فيما افتتح الغيني نابي كيتا، التسجيل في الثانية الـ15، ليكون الفوز بنكهة إفريقية. وعزز صلاح صدارة الهدافين بـ21 هدفاً بفارق هدف واحد أمام مانيه.

وبات صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً أو أكثر في موسمين متتاليين، بعد روبي فاولر (1994-1995 و1995-1996) والأوروغوياني لويس سواريز (2012-2013 و2013-2014).

ورفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة في غلة قياسية بتاريخه في الدوري، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي يستضيف بيرنلي اليوم، فيما تجمد رصيد هادرسفيلد صاحب المركز الأخير وأول الهابطين عند 14 نقطة.

وخاض ليفربول المباراة في غياب مهاجمه البرازيلي، روبرتو فيرمينو، بسبب الإصابة، فدفع مدربه الألماني يورغن كلوب بدانيال ستاريدج مكانه، كما أشرك المدافع الكرواتي ديان لوفرن مكان الكاميروني جويل ماتيب.

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وشهدت المباراة مشاركة أليكس أوكسلايد-تشامبريلاين للمرة الأولى هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة وتحديداً منذ عام وأربعة أيام (24 أبريل 2018 في المباراة ضد روما الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا)، عندما دخل مكان ستاريدج في الدقيقة 73.

- صلاح ثالث لاعب في

تاريخ ليفربول يسجل

20 هدفاً أو أكثر، في

موسمين متتاليين.