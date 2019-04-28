الامارات | أعلى لاعب أجراً في إنجلترا لم يلعب مباراة كاملة طوال الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى لاعب أجراً في إنجلترا لم يلعب مباراة كاملة طوال الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية أن صفقة مانشستر يونايتد مع التشيلي، ألكس سانشيز، تعتبر «الأسوأ في تعاقدات النجوم» بتاريخ الدوري الانجليزي الممتاز، منذ انطلاقته الحديثة في بداية تسعينات القرن الماضي. وتؤكد الصحيفة أن اللاعب الأعلى أجراً في إنجلترا لم يلعب مباراة كاملة منذ أغسطس الماضي، أي طوال موسم كامل تقريباً، ولا يبدو أنه سيكسر هذا الرقم مع تبقي ثلاث مباريات فقط، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه «الشياطين»، الذي يلتقي اليوم على ملعبه تشلسي، ضمن المرحلة 36 من الدوري، حيث بات لزاماً عليه الفوز من أجل المنافسة على بطاقة مؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

ونقلت الصحيفة أرقاماً كشفتها تسريبات «فووتبل ليكس» عن تفاصيل عقد نجم أرسنال السابق مع مان يونايتد، الذي انتقل إلى قلعة «أولد ترافورد» يناير 2018، بطلب من المدرب البرتغالي السابق، جوزيه مورينيو، حيث انتقل في صفقة تبادلية، لكنه كلف خزينة النادي أعلى راتب للاعب في إنجلترا، يصل إلى نحو 400 ألف إسترليني أسبوعياً، و2.2 مليون إسترليني مكافأة توقيع عقد.

ومنذ العاشر من أغسطس الماضي، لم يظهر سانشيز في أي مباراة طوال الـ90 دقيقة، فهو إما غائب للإصابة، أو يدخل بديلاً، أو يتم استبداله، ما يعني أنه لم يلعب حتى الآن لقاء كاملاً طوال 258 يوماً. وفي مباراة الديربي أمام مان سيتي، الأربعاء الماضي، التي خسرها «الشياطين» 2-صفر، دخل بديلاً في نهاية المباراة، ولم يلمس الكرة إلا قليلاً جداً.

وفي حال تم الدفع به أساسياً أمام تشلسي، فستكون هذه المرة الـ31 له مع مان يونايتد منذ موسم ونصف الموسم.

ومع انتهاء الموسم الحالي سيكون سانشيز قد تقاضى أكثر من 30 مليون إسترليني، لكنه الأقل عطاء على الإطلاق في «أولد ترافورد»، فهذا الموسم في الدوري لم يسجل سوى هدف واحد أمام نيوكاسل، في أكتوبر الماضي، وثلاث تمريرات، آخرها أيضاً أمام نيوكاسل في يناير الماضي.

وبالمجمل لعب 789 دقيقة، وسدد 17 مرة، مسجلاً معدل 5.9 منها، ولم يخلق سوى 20 فرصة. ولا يسجل سانشيز سوى هدف كل 151 دقيقة، في حين أنه مع أرسنال سابقاً كان يسجل هدفاً كل 95 دقيقة.

ولا يعيش مان يونايتد وضعاً جيداً هذه الأيام، فخلال هذا الموسم غيّر المدرب البرتغالي مورينيو، وقدم لاعبه السابق، النرويجي أولي سولسكاير، ورغم البداية الجيدة ما لبث أن عاد الفريق لوضعه السابق مع تردي النتائج، لدرجة أن «الشياطين» خسر سبعاً من آخر تسع مباريات في كل المسابقات، لعل أبرزها الخسارة ذهابا وإياباً من برشلونة في ربع نهائي أبطال أوروبا، والهزيمة من سيتي في الديربي.

تفاصيل عقد سانشيز مع مان يونايتد

- 400 ألف إسترليني كل أسبوع.

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- في موسم ونصف الموسم سيكون قد تقاضى أكثر من 30 مليون إسترليني.

- 2.2 مليون إسترليني مكافأة توقيع عقد.

- 75 ألف إسترليني في كل مباراة يبدأها أساسياً.

- مليونا إسترليني في حال سجل 40 هدفاً وتمريرة حاسمة.

- مليون إسترليني إذا تويج مان يونايتد بلقب الأبطال.

- نصف مليون إسترليني في حال تُوّج الفريق بالدوري.

- سانشيز يسجل هدفاً

كل 151 دقيقة

مع مان يونايتد.