شكرا لقرائتكم خبر عن «ليون» يقترب من بطاقة مباشرة لدوري الأبطال بعد الفوز على «بوردو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ليون على مضيفة بوردو 3-2 وقلص الفارق مؤقتا بينه وبين ليل، وصيف البطل باريس سان جيرمان، إلى ثلاث نقاط، في سعيه لتعزيز حظوظه بمركز مؤهل مباشرة إلى مسابقة دورى أبطال أوروبا، الموسم المقبل، في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وسجل المهاجم الدولى الهولندى ممفيس ديباى (14) والعاجى ماكسويل كورنيه (67) وموسى ديمبيلى (85) أهداف ليون، وجيمى بريان (34) ونيكولا دو بريفيل (38) هدفى بوردو.

ورفع ليون رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث المؤهل للدور التمهيدى للمسابقة القارية العريقة، علما بأنه سيستضيف ليل في المرحلة المقبلة، فيما تجمد رصيد بوردو عند 38 في المركز الرابع عشر. وإلى جانب مطاردته لليل الذي يلعب مع نيم الأحد، سمح هذا الفوز لليون بالابتعاد أكثر عن ملاحقة المباشر سان إتيان، الذي بات يتأخر عنه بفارق ست نقاط، وبات مطالبا بالفوز لإعادة الفارق إلى ثلاث عندما يستقبل على ملعبه تولوز.

وألحق ليون الخسارة الثانية فقط ببوردو في مبارياتهما التسع الأخيرة، مقابل ثلاث هزائم وأربعة تعادلات.

وكان ليون البادئ بالتسجيل بفضل ديباى الذي حول بقدمه اليسرى كرة عرضية من كورنيه إلى شباك الحارس بنوا كوستيل (14).

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لكن أصحاب الأرض قلبوا النتيجة في غضون 5 دقائق، بداية مع لاعب ليون السابق وبوردو الحالى بريان، الذي استغل تباطؤ دفاع المضيف لتسجيل هدف التعادل (34)، قبل أن يسجل دو بريفيل هدف التقدم إثر لعبة مشتركة مع بريان داخل المنطقة تابعها في شباك الحارس البرتغالى أنطونى لوبيش (38).

وضغط ليون في الشوط الثانى لإدراك التعادل، وحقق مبتغاه بعدما استفاد نبيل فقير من خطأ من المدافع الشاب جول كوندى (21 عاما) ليخطف الكرة ويتوغل داخل المنطقة ويمررها حاسمة إلى كورنيه الذي لم يجد أي صعوبة في تسديدها إلى المرمى الخالى (67).

وتلقى بوردو صفعة قوية بعدما اضطر لخوض ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين، إثر رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه المدافع الصربى فوكاسين يوفانوفيتش، بسبب اعتراضه على الحكم المساعد (73).

واستفاد ليون من النقص العددى ليسجل هدف النقاط الثلاث بقدمى البديل ديمبيلى، الذي سدد «على الطاير» كرة ارتدت من فقير، فارتطمت بالأرض وهزت شباك الحارس كوستيل (85). وتتابع المرحلة الأحد بلقاءات أنجيه مع رينس، ونيس مع جانجان، وأميان مع ستراسبورج، وكاين مع ديجون، ومرسيليا مع نانت. وتقام الثلاثاء مباراة مونبلييه مع باريس سان جبرمان، حامل اللقب، وتختتم المرحلة الأربعاء بلقاء رين مع موناكو.

فيما عاد متز إلى الدرجة الأولى بعد موسم واحد في الثانية، وذلك عقب فوزه على مضيفه ريد ستار 2-1 في المرحلة الخامسة والثلاثين، رافعا رصيده إلى 75 نقطة بفارق 11 نقطة أمام تروا الثالث قبل 3 مراحل من نهاية الموسم.

وتصدر متز دورى الدرجة الثانية منذ المرحلة الثانية، علما بأنه يخوض مبارياته منذ ديسمبر الماضى في غياب مدربه فريديريك أنتونيتى، الذي عاد إلى كورسيكا لمساندة صديقته المصابة بمرض خطير. وأكد رئيس النادى، برنار سيران، أن أنتونيتى يمكن أن يحتفظ بمنصبه على رأس النادى الموسم المقبل.

وقال عقب الفوز على ريد ستار: «سنرى، لقد تناولت الغداء مع فريديريك في باستيا عندما ذهبنا للعب مع جازيليك أجاكسيو (فى 19 إبريل)، سأعود لرؤيته مرة أخرى، وسنتحدث. الظروف، الجميع يعرفها. ما هو مؤكد، هو أنه جلب لنا الكثير».