شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال الخماسية التاريخية لـ«التعاون» يهز «الهلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرر نادى التعاون إنجازا حققه قبل 29 عاما، ببلوغ نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما هزم الهلال بخماسية نظيفة بنصف نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين، وواجه التعاون، قبل 29 عاما، النصر في نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين عام 1990، وخسر بهدفين دون مقابل.

فيما دشنت جماهير الهلال «هاشتاج» تحت عنوان «إقالة بن فيصل وزوران مطلب»، بعد خروج الفريق من البطولة، وطالب أنصار الهلال محمد بن فيصل، رئيس النادى، بالتقدم باستقالته وإقالة المدرب الكرواتى زوران ماميتش، بعد خسارة الفريق لقب كأس زايد للأندية الأبطال أمام النجم الساحلى، وكأس الملك خلال 10 أيام. وأصبح الهاشتاج ضمن الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» في السعودية، إذ عبَّرت جماهير الفريق عن غضبها الشديد بعد الهزيمة المؤلمة.

من جانبه، أبدى محمد القاسم، رئيس نادى التعاون، سعادته الكبيرة بتأهل فريقه لنهائى كأس خادم الحرمين الشريفين، وقال القاسم «كل من ينتمى لـ(التعاون) يتشرف بأنه سيسلم على خادم الحرمين الشريفين، وهذا بحد ذاته شرف كبير، وكان هدفنا منذ بداية الموسم.. أشكر جميع اللاعبين والجماهير على ما قدموه، وعلى الانتصار التاريخى أمام الهلال».

وأضاف: «الفرحة لا توصف، وهذا التأهل نستحقه، فالثالثة ثابتة.. وصلنا مرتين للدور نصف النهائى، وكنا نخسر في آخر الأمر، الآن وصلنا للنهائى، وهو نتاج عمل تراكمى لـ5 سنوات، وعندنا لقاء مهم يوم الاثنين مع الهلال، سنركز عليه أيضا، فنحن نبحث عن التأهل لآسيا». وواصل القاسم: «أقول هارد لك لنادى الهلال، لم أتوقع هذه النتيجة الكبيرة، وأشكر اللاعبين والحارس كاسيو الذي لم يستقبل أي هدف.. لكل مجتهد نصيب، والذى يعمل ولا يمل يستحق المكافأة، وهناك مكافآت خاصة للاعبين بهذه المناسبة السعيدة».

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وحجز التعاون مقعده في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك السعودى في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وسجل البرازيلى ساندرو مانويل (19) وعبدالفتاح آدم (22) والبوروندى سيدريك أميسى (56) والكاميرونى لياندر تاوامبا (81) وإبراهيم الزبيدى (86) أهداف التعاون الذي بلغ النهائى للمرة الأولى منذ 1990 عندما خسر أمام النصر صفر-2.

وشهد الشوط الأول تكافؤًا في السيطرة، ولعب محمد كنو كرة عرضية شكلت خطورة على مرمى التعاون ولكن لم تجد من يتابعها داخل المرمى (13)، وتهيأت فرصة محققة للتعاون عندما انفرد ربيع سفيانى وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس العُمانى على الحبسى وحولها إلى ركنية (17).

ونجح مانويل في منح التقدم للتعاون عندما استغل كرة عرضية تابعها بقوة في الزاوية اليسرى للحارس الحبسى (19)، ولم يفق الهلال من صدمة الهدف حتى استقبلت شباكه الهدف الثانى إثر كرة عرضية تابعها آدم على يسار الحبسى (22)، وكاد التعاون يضيف هدفا ثالثا لكن رأسية سفيانى أمسكها الحبسى (30)، ولاحت فرصة للهلال لتقليص الفارق ولكن رأسية أحمد أشرف ذهبت بعيداً عن المرمى (39).

وكاد الهلال يقلص الفارق مطلع الشوط الثانى عبر هتان باهبرى لكن الحارس البرازيلى كاسيو دوس أنجوس أبعد تسديدته ببراعة إلى ركنية (46)، ورد التعاون بانفراد لآدم لكنه لعب الكرة بجانب القائم (47)، قبل أن يحذو حذوه البرازيلى نيلدو بترولينا (49). وواصل حارس التعاون تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق عندما أبعد بصعوبة كرة عبدالرحمن اليامى (53). ومن هجمة منسقة نجح التعاون في إضافة الهدف الثالث بواسطة أميسى إثر كرة عرضية لعبها على يسار الحبسى (56).

وتصدى أنجوس لكرتين خطرتين لنواف العابد وكنو (77)، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أضاف التعاون هدفه الرابع عن طريق تاوامبا الذي ارتقى لكرة عرضية ولعبها برأسه داخل المرمى (81) ثم ختم الزبيدى المهرجان بهدف خامس بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم وعانقت الشباك (86).