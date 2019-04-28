شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. برشلونة يحسم لقب الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني أخيرًا عقب التغلب على نظيره ليفانتي وأنهى المنافسة لهذا الموسم بشكل رسمي على الليجا بعد صراع على حياء من كل من أتلتيكو وريال مدريد.

ونجح النادي الكتالوني بهذا اللقب في حصد بطولته رقم 26 في الليجا ليقلص الفارق مع الغريم الأزلي له ريال مدريد لسبعة ألقاب فقط، حيث يمتلك الملكي 33 بطولة.

فوز برشلونة بالدوري هذا الموسم أنهى على عقدة فريدة من نوعها لازمت أبطال بطولة السوبر خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن حققوا اللقب في بداية الموسم.

منذ عام 2011 لم يحقق أي نادٍ بطولة السوبر الإسباني وحقق من بعدها الدوري، جميعها كانت تتعرض لتعثرات غريبة وتفقد لقب الليجا.

وكان برشلونة هو أول ضحايا تلك اللعنة في عام 2011 عندما حقق لقب السوبر في ذلك الصيف وقبل مرور عام كان قد خسر الدوري أمام ريال مدريد بعد تحقيق الملكي لـ 100 نقطة.

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في العام التالي 2012 نال الملكي السوبر من برشلونة بعد لقاءين عظيمين لكن في الدوري ضُرب بنفس سلاحه عندما حقق برشلونة 100 نقطة ونال اللقب قبل حلول صيف 2013.

ومع بداية موسم 2013-2014 حقق بطل الدوري الأخير برشلونة الفوز بالسوبر على حساب أتلتيكو مدريد لكن الأخير نال لقب الدوري في الموسم نفسه من قلب ملعب كامب نو.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز بالسوبر على حساب ريال مدريد في صيف 2014، لكنه خسر الدوري في ملعبه بأقدام ميسي الذي جردوه من اللقب في الموسم الذي سبقه أيضًا.

وفي صيف 2015 حقق نادي أتلتيك بلباو الفوز بالسوبر وأفسد على برشلونة فرحة السادسية التاريخية الثانية له، لكنه لم ينافس حتى من قريب على لقب الدوري الذي تلاه والذي حققه الفريق الكتالوني.

وبعد استعادة برشلونة للقب السوبر في صيف 2016 محققًا الثنائية المحلية من قبله، فشل في الحفاظ على لقب الدوري وخسره لنسخة زين الدين زيدان من ريال مدريد.

نفس نسخة زيدان حققت السوبر على حساب برشلونة في صيف 2017 الحزين للنادي الكتالوني بأداء ونتيجة تاريخية، لكنهم عادوا خسروا الدوري بفارق كبير من النقاط للنادي الكتالوني.

وأخيرًا حقق برشلونة السوبر الإسباني الأخير الذي أقيم في المغرب للمرة الأولى بتاريخ البطولة ومن مباراة واحدة كانت ضد إشبيلية، وها هم كسروا عقدة تلك البطولة بتحقيق الدوري في الموسم الجاري.