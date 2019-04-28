الليجا لبرشلونة.. القائد ميسي يبدع برقم تاريخي.. وفيدال بطلا للمرة الثامنة تواليًا

تُوج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ26 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه ليفانتي (1-0) مساء السبت، قبل ثلاث جولات من نهاية مسابقة الدوري الإسباني.

ورفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب هدف الفوز على ليفانتي، أول لقب دوري له كبطل للفريق، حيث تسلم الكأس بعد نهاية المباشرةً في حدث غير مسبوق بالليجا.

وبات ميسي أول لاعب في تاريخ برشلونة يحقق لقب الليجا 10 مرات، خلال مواسم 04/05، 05/06، 08/09، 09/10، 10/11، 12/13، 14/15، 15/16، 17/18 وأخيرًا 18/19 الموسم الحالي.

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وعادل ميسي رقم أسطورة ريال مدريد السابق خوسيه مارتينيز سانشيز بيري، صاحب الـ10 ألقاب في الليجا، ليبقى خلف باكو خينتو أسطورة الريال السابق، صاحب الرقم القياسي برصيد 12 لقبًا.

صاحب الـ31 عامًا هو المساهم الأبرز في هذا اللقب لبرشلونة، بعدما سجل 34 هدفًا بالليجا هذا الموسم بعد مرور 35 جولة كهداف للمسابقة، وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله العام الماضي.

وحقق ميسي حتى الآن 34 لقبًا مع برشلونة، بعد التتويج بالليجا 10 مرات، السوبر الإسباني 8 مرات، كأس الملك 6 مرات، دوري الأبطال 4 مرات، السوبر الأوروبي 3 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات.