كيليني: مع رونالدو سنفوز كثيرا في المستقبل

أوضح جورجيو كيليني، مدافع وقائد يوفنتوس، أهمية وجود كريستيانو رونالدو، مهاجم اليوفي، بتشكيلة الفريق، بعد التعادل مع إنتر ميلان (1/1)، اليوم السبت، بالجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وتقدم ناينجولان لإنتر ميلان بالهدف الأول، قبل أن ينجح الدون كريستيانو في إحراز هدف التعادل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وقال كيليني في تصريحاته لشبكة "DAZN": "لدينا بعض المباريات المقبلة المهمة ونريد تقديم كل ما لدينا بها. نحن سعداء بأننا حققنا نتائج جيدة ولم نخسر".

وأضاف "بعد كل شيء، مع وجود كريستيانو رونالدو بالفريق، فأنت دائمًا تكون في المقدمة 1-0. إنه لاعب من طراز عالمي ويساعدنا على كسب المزيد في المستقبل".

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وتابع قائد البيانكونيري "نحن محظوظون لأننا لانزال قادرين على لعب هذه المباريات الكبيرة، وبعد فترة طويلة بالنهاية رأينا جزءًا من يوفنتوس الحقيقي. الفريق الذي سيطر على موسم الدوري الإيطالي، ومجددًا أثبتنا هذه الليلة أننا الأفضل، مع كل الاحترام لإنتر ميلان".

وختم كيليني حديثه بالتعليق على سخرية جماهير إنتر من خروج يوفنتوس من منافسات دوري الأبطال، بعد الهزيمة أمام أياكس أمستردام (3-2) بمجموع مباراتي الدور ربع النهائي.

وفي هذا الصدد، قال كيليني "الحقيقة هي أنه يتعين علينا التخلص من أفكار الماضي، هذه هي الطريقة الوحيدة، علينا العيش في الوقت الراهن".

وكانت جماهير إنتر ميلان قد رفعت لافتة ضخمة قبل انطلاق المباراة، وحملت شعار "اللعبة انتهت"، في إشارة ساخرة من وداع السيدة العجوز لدوري الأبطال.