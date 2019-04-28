رسميا.. نورويتش يعود لبريميرليج بعد غياب 3 سنوات

تأهل نورويتش سيتي رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب على ضيفه بلاكبرن روفرز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأربعين لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق ماركو ستيبرمان في الدقيقة الثالثة عشرة، وعزز ماريو فرانشيتش التقدم في الدقيقة الحادية والعشرين، قبل أن يقلص لويس ترافيز الفارق في الدقيقة الثالثة والعشرين.

بتلك النتيجة رفع نورويتش رصيده إلى 91 نقطة محافظًا على صدارة جدول الترتيب قبل جولة واحدة من نهاية عمر المسابقة، بينما تجمد رصيد بلاكبرن عند 59 نقطة في المركز الرابع عشر.

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وأمن نورويتش تأهله إلى بريميرليج بعدما رفع الفارق أمام ليدز يونايتد صاحب المركز الثالث إلى تسع نقاط، قبل مواجهتين متبقيتين للأخير.

وتنص لوائح تشامبيونشيب على تأهل متصدر ووصيف المسابقة إلى بريميرليج، بينما تخوض الفرق أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية تؤهل فريق ثالث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهبط نورويتش سيتي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد احتلاله المركز التاسع عشر في جدول ترتيب بريميرليج في موسم 2015/2016.