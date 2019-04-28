الارشيف / اخبار الرياضه

تعادل إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت إنتر ميلان بضيفه يوفنتوس، اليوم السبت، في المرحلة الـ34 من .

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله رادجا ناينجولان في الدقيقة السابعة وتعادل ليوفنتوس في الدقيقة 62.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري لهذا الموسم في الجولة الماضية محققا لقبه الثامن على التوالي والرابع والثلاثين بشكل عام.

وكان يوفنتوس ودع بطولة من دور الثمانية بخسارته أمام أياكس 2 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعادل إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا