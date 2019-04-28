تعادل إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت إنتر ميلان بضيفه يوفنتوس، اليوم السبت، في المرحلة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله رادجا ناينجولان في الدقيقة السابعة وتعادل كريستيانو رونالدو ليوفنتوس في الدقيقة 62.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري لهذا الموسم في الجولة الماضية محققا لقبه الثامن على التوالي والرابع والثلاثين بشكل عام.

وكان يوفنتوس ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بخسارته أمام أياكس 2 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.