الأرض والجمهور.. أبرز أسلحة الزمالك أمام النجم الساحلي

يلتقي الزمالك بالنجم الساحلي التونسي غدا على ملعب برج العرب في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويتطلع الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه لضمان مباراة العودة والتأهل إلى النهائي.

ويدخل الفارس لقاء الغد وهو يحمل أسلحة التفوق على الضيف، ونستعرض لكم أسلحة الزمالك في التقرير التالي:

الجمهور:

بعد موافقة الجهات الأمنية، على تواجد 30 ألف مشجع فى ملعب برج العرب لمساندة الزمالك، حيث تم بيع ١٠ آلاف تذكرة في مقر النادي بالأمس، وطرح ٥ آلاف آخرين اليوم في مقر القلعة البيضاء، بالإضافة إلى بيع ١٥ ألف تذكرة آخرى في منافذ الإسكندرية، يتشبث الزمالك بجماهيره العريضة في لقاء الغد.

كما يسعى لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد أحرزه علي جبر في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 26 من منافسات الدوري العام.

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التأهل أول المجموعة:

صعد الزمالك من دور المجموعات كأول مجموعته برصيد 9 نقاط، متفوقا على جورماهيا الكيني بفارق الأهداف، بينما تأهل بطل تونس ثاني مجموعته خلف الصفاقسي المتصدر.

أهداف الفريقين في البطولة:

يتفوق الأبيض في عدد الأهداف التي أحرزها في البطولة بدءا من دور المجموعات، حيث سجل لاعبيه 9 أهداف، بينما سجل النجم 6 فقط.

عدم الخسارة أمام الضيف في مصر:

أخر مواجهتي للزمالك أمام النجم الساحلي في مصر لم يخسر نهائيًا، حيث فاز في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية 2015 بثلاثية، وتعادل في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا عام 2005 إيجابيًا 1-1، في البطولة التي فاز بها الأهلي على حساب النجم.