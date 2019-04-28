الاتحاد يُطيح بالنصر ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل فريق الاتحاد إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على النصر بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، في نصف نهائي البطولة.

وحقق فريق الاتحاد فوزا على النصر، في لقاء احتضنه ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وجاء الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 44 عن طريق اليكساندر بريوفيتش، قبل أن يضيف فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة 60.

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وانتفض فريق النصر وسجل اللاعب أحمد موسى الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 66، ليحتسب بعدها الحكم ركلة جزاء لصالح النصر سجلها بنجاح اللاعب عبد الرزاق حمد الله.

وإنتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليلجأ بعدها الفريقين للأشواط الإضافية، والتي سجل خلالها الاتحاد هدفين بأقدام روماريو ريكاردو دا سيلفا.

وبتلك النتيجة تأهل فريق الاتحاد إلى المباراة النهائية ليواجه التعاون والذي تمكن من تحقيق الفوز على الهلال بخماسية دون رد.