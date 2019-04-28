شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «الجوهرة» ملعبا محايدا لـ 3 مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاث مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي 2019، وهي المباريات التي ستجمع هلال القدس الفلسطيني أمام الجيش السوري في الثلاثين من شهر أبريل الجاري، والنجمة اللبناني في الثالث والسادس من شهر مايو المقبل، وذلك على خلفية اعتماد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ملعبا محايدا لها.

ومن المقرر أن تبدأ وفود الأندية المشاركة بالتوافد إلى مدينة جدة مساء اليوم، حيث ستصل بعثة ناديي هلال القدس الفلسطيني والجيش السوري، فيما ستصل بعثدة النجمة اللبناني في وقت لاحق، إيذانا بإقامة المباريات التي ستنطلق الثلاثاء المقبل.