عين ناظر على «الرابعة»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) في الوقت الذي نجح الفريق الاتحادي في التفوق على النصر، والوصول لنهائي كأس الملك للموسم الحالي، سيكون العميد الفريق الأكثر تحقيقا للقب الغالي في حال حصد الكأس أمام فريق التعاون في المباراة النهائية، إذ سبق لكتيبة النمور الاتحادية أن حصدت اللقب ثلاث مرات، الأولى أمام الهلال في عهد إدارة الرئيس الدكتور خالد المرزوقي، والثانية أمام الشباب في عهد إدارة الرئيس السابق المهندس محمد الفايز، والثالثة أمام الفيصلي في عهد إدارة الرئيس السابق حمد الصنيع، وحاليا يتطلع الرئيس المهندس لؤي هشام ناظر وأعضاء إدارته لحصد الكأس الغالية في الموسم الحالي.

في الوقت الذي نجح الفريق الاتحادي في التفوق على النصر، والوصول لنهائي كأس الملك للموسم الحالي، سيكون العميد الفريق الأكثر تحقيقا للقب الغالي في حال حصد الكأس أمام فريق التعاون في المباراة النهائية، إذ سبق لكتيبة النمور الاتحادية أن حصدت اللقب ثلاث مرات، الأولى أمام الهلال في عهد إدارة الرئيس الدكتور خالد المرزوقي، والثانية أمام الشباب في عهد إدارة الرئيس السابق المهندس محمد الفايز، والثالثة أمام الفيصلي في عهد إدارة الرئيس السابق حمد الصنيع، وحاليا يتطلع الرئيس المهندس لؤي هشام ناظر وأعضاء إدارته لحصد الكأس الغالية في الموسم الحالي.

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