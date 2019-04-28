«الداهية» يقود النمور لثالث نهائي

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) نجح مدرب الاتحاد «الداهية» سييرا في قيادة كتيبة النمور لنهائي كأس الملك، بعد تحقيق الفوز على النصر في مباراة دور نصف النهائي أمس في استاد الجوهرة بجدة، واستطاع المدرب التشيلي التفوق على مدرب النصر البرتغالي للمرة الثانية خلال أبريل الجاري، بعد أن كسب مواجهة الدور الثاني في دوري كأس الأمير

نجح مدرب الاتحاد «الداهية» سييرا في قيادة كتيبة النمور لنهائي كأس الملك، بعد تحقيق الفوز على النصر في مباراة دور نصف النهائي أمس في استاد الجوهرة بجدة، واستطاع المدرب التشيلي التفوق على مدرب النصر البرتغالي للمرة الثانية خلال أبريل الجاري، بعد أن كسب مواجهة الدور الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يكون المدرب سييرا ساهم في وصول العميد للنهائي الثالث خلال مشواره التدريبي مع النمور، إذ سبق أن قاد الفريق لتحقيق كأس الملك في الموسم الماضي، وكأس ولي العهد في الموسم ما قبل الماضي.

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