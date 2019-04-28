شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثاني مرة.. الاتحاد «يصدم» النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

واصل الاتحاد رحلة الدفاع عن لقبه، عقب فوزه على ضيفه النصر بنتيجة 4/2 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة»، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ فرض «العميد» هيمنته على اللقاء وقدم نجومه أروع اللمسات الفنية وتقدم بهدفين من طريق بريجوفيتش، وفهد المولد، ومن ثم عادل للنصر عبدالرزاق حمدالله، وفي الشوطين الإضافيين فرض المحترف الاتحادي رومارينهو نفسه في اللقاء وسجل الهدفين الثالث والرابع لفريقه، ليتأهل الاتحاد للمرة الثانية على التوالي لنهائي كأس الملك، ويضرب موعداً مع التعاون.

وعجز فريق النصر عن مجاراة الاتحاد في الشوطين الإضافيين، وظهرت الفوارق الفنية واللياقية، وتفوق مدرب الاتحاد خوسيه سييرا على نظيره مدرب النصر روي فيتوريا، حيث تمكن سييرا من تسيير المباراة كما يريد، وعمل على إرهاق الدفاع النصراوي بالاعتماد على سرعات فهد المولد، ومن ثم رومارينهو، وعبدالعزيز البيشي، فيما اعتمد فيتوريا على عبدالرزاق حمدالله فقط في إنهاء الهجمات.

وبذلك يصل الاتحاد لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الـ19 في تاريخه، حقق من خلالها اللقب 9 مرات كان آخرها الموسم الماضي أمام الفيصلي، وسيلاقي التعاون الذي وصل للنهائي للمرة الثانية في تاريخه.