مباراة الزمالك والنجم تكشف سر تحدى جروس لأوباما ورئيس النادى...

جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك والنجم

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق نادي الزمالك الاعتماد على لاعبه يوسف أوباما فى مباراة الزمالك والنجم الساحلى، اليوم، الأحد، فى مركز الوسط بجوار طارق حامد لحل مشكلة غياب التونسي فرجاني ساسي، الذى يغيب لإصابته فى أنكل القدم.

موعد مباراة الزمالك والنجم

ويلتقيا الزمالك والنجم الساحلي على أرضية ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية فى تمام التاسعة مساء فى ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

كريستيان جروس

وكشف كريستيان جروس خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم ببرج العرب قبل مباراة الزمالك والنجم الساحلي عن اعتماده على يوسف أوباما لتعويض غياب فرجاني ساسي وهو الأمر الذى نجح فيه اللاعب فى المباراتين السابقتين أمام المصري وبيراميدز فى الدوري المصري.

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مباراة الزمالك والنجم تسجل اعتراض يوسف

واعترض يوسف أوباما لاعب الزمالك خلال تدريبات الفريق الأخيرة قبل التوجه إلى برج العرب على اللعب فى مركز غير مركزه، معللا ذلك بأنه بات غير قادر على التألق فى المركز الجديد وتقديم المستوى المأمول.

مباراة الزمالك والنجم ومرتضى منصور يكشف كواليس أوباما

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور بالأمس أن يوسف أوباما أبلغ المدير الفنى برفضه اللعب بمركز غير مركزه فى المباريات الماضية مشيرا إلى أنه يرفض اللعب فى نفس المركز مستقبلا.

مباراة الزمالك والنجم

وتوقع مرتضى منصور، إصرار المدير الفنى للفريق علي اللعب بنفس الطريقة التى يلعب بها مؤكدًا أنه يشفق على أمير مرتضى واسماعيل يوسف وأمير عزمي وأيمن عبد العزيز لعدم قدرتهم على إقناع المدير الفنى للفريق.