شكرا لقرائتكم تاكيس جونيس يحذر لاعبى دجلة من الحصول على الإنذارت أمام المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، لاعبى فريقه من الحصول على بطاقات صفراء "إنذار" خلال مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 31 بالدورى.

وجاء تحذير تاكيس جونيس، نظرًا لوجود 7 لاعبين بصفوف فريقه مهددون بالإيقاف عن مواجهة بيراميدز، نظرًا لتلقى كل منهما انذارين وفى حالة الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة سيتم إيقافهم عن المواجهة التالية.

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ويواجه كل من محمد عبد المنصف، إسحاقو يعقوبو، محمد هلال، محمد عبد العاطى، محمد جمال بيبو، محمود مرعى، وإبراهيما نداى، شبح الإيقاف قبل مواجهة بيراميدز، وذلك فى حالة تلقى أى منهما البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة المصرى.

ويغيب أحمد رمضان بيكهام مدافع دجلة عن مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة، للطرد المباشر أمام الإسماعيلى فى المباراة الماضية، إلا إنه يواجه شبح الإيقاف مجددًا فى حالة تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة عقب عودته للمشاركة، نظرًا لحصوله على "إنذارين" سابقين.