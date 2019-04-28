موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى كأس الكونفدرالية الإفريقية...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والنجم



يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، مباراة من العيار الثقيل بين فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ونادى النجم الساحلى التونسى، وذلك فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية

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يدخل الزمالك اللقاء بعد خسارته للصدارة وتراجعه للمركز الثالث فى جدول الدورى العام، وذلك إثر هزيمته أمام بيراميدز الذى تصدر مقدمة الترتيب بينما يحل الأهلى ثانياً، وعلى الجانب الأخر يخوض النجم المباراة منتشيًا بتتويجه بكأس زايد "دورى أبطال العرب" بعد فوز درامى على الهلال السعودى بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة النهائية التى احتضنها ستاد هزاع بن زايد بالأراضى الإماراتية فى الـ 18 من إبريل.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية

فريق الكرة الأول بنادى الزمالك كان قد تأهل إلى الدور نصف النهائى من كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد تخطيه فريق حسنية أغادير المغربى بنتيجة هدف مقابل لا شىء فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تأهل فريق النجم الساحلى التونسى عقب إقصائه الهلال السودانى بخماسية مقابل هدفين بمجموع اللقاءين.