شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة سموحة لمباراة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار حسام حسن المدير الفنى لسموحة 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الخامسة والنصف على ملعب المكس ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مباريات الدورى الممتاز.

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وضمت القائمة كل من: محمد أبو جبل وأحمد الشيخ فى حراسة المرمى وسيد فريد و محمود منصور وكريم يحيى و رجب نبيل و أحمد صبحى وأحمد ابو الفتوح فى خط الظهر و أحمد حمص وإبراهيم عبد القوى وأيدى إيمومو ومحمود سيد وإسلام صالح وعبد العزيز أمام وأحمد مصطفى و شريف رضا و أوميد اوكيرى فى خط الوسط و محمد حمدى زكى و حسام حسن وديريك نسينامبى فى خط الهجوم.

ويغيب عن الفريق كل من: عمرو بركات و محمود معاذ وعمر سعد إبراهيم عادل لإسباب فنية.