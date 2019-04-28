شكرا لقرائتكم هشام شعبان هداف الأهلى يكشف سر الوقوف "ع الكورة" أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

علق هشام شعبان لاعب النادى الاهلي لمواليد 1997 على حركة وقوفة بالكرة ، خلال مباراة فريقه أمام الزمالك التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

قال شعبان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " إنه وقف على الكرة لاستفزاز لاعبي لاعبي الزمالك الذين تعرضوا له بالسب خلال المباراة.

وعبر لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز على الزمالك مؤكدا أن لم يتحدث معه أحد من مسئولى الأحمر بسبب واقعة الوقوف على الكرة.

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تابع شعبان أنه تلقى عرضا من أحد الأندية العربية الكبري للاحتراف فيه فى الانتقالات الصيفية القادمة مؤكدا أنه يدرس الأمر بعناية شديدة.

جدير بالذكر أنه وقع اشتباك بين لاعبى الأهلى والزمالك مواليد 1997 خلال مباراة القمة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر، والتى انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

بدأ الاشتباك بين لاعبى القطبين بعد وقوف هشام شعبان لاعب الأهلى على الكرة على غرار ما قام به رمضان صبحى لاعب الأهلى الحالى في احدى لقاءات القمة، ليثير غضب لاعبى الزمالك الذين حاولوا التعدى عليه ووقع الاشتباك بين الطرفين.

وشهدت قمة الشباب مشاركة أحد الشيخ لاعب الفريق الأول فى المباراة من أجل تجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق الأول بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وتعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلى للطرد خلال لقاء القمة، ليستكمل الأهلى المباراة بـ10 لاعبين.