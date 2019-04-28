شكرا لقرائتكم جماهير الاتحاد سعيدة ببلوغ النهائي.. والنصراويون يلومون جونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبرت الجماهير الاتحادية عن سعادتها بالفوز على النصر في نصف نهائي كأس الملك والوصول إلى النهائي لمواجهة التعاون، ووفي المقابل أبدت جماهير النصر استيائها من النتيجة والخسارة ككل.

واشتكت بعض الجماهير النصراوية من فقدان اللاعبين للتركيز خلال المباراة رغم العودة بالنتيجة والتعادل، فيما كشف الاتحاديون عن طموحهم للفوز بلقب الكأس بعد تجاوز النصر برباعية.