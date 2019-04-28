شكرا لقرائتكم الترجي يجتاز مازيمبي في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الترجي التونسي حامل اللقب 1 - صفر على ضيفه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم السبت.

ويحتاج الترجي للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستقام السبت المقبل في مدينة لوبومباشي لبلوغ النهائي للعام الثاني على التوالي.

وجاء هدف الترجي والمباراة الوحيد في الدقيقة 51 بتسديدة من الجزائري محمد يوسف البلايلي من مدى بعيد خدعت دفاع الضيوف والحارس سيلفان جبوهو حارس مازيمبي وسكنت الشباك. ولعب مازيمبي، المتوج باللقب خمس مرات، بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 بعد حصول كاباسو تشونغو على الإنذار الثاني.

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة الإياب بين ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي يوم السبت المقبل أيضا، وتغلب الفريق المغربي 2 - 1 على ضيفه صن داونز في مباراة الذهاب يوم الجمعة.