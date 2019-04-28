شكرا لقرائتكم كريم الأحمدي: الإدارة وسييرا ساهموا في عودة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط اتحاد جدة، بأن الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، والمدرب التشيلي سييرا، ساهموا في عودة الاتحاد للنتائج الإيجابية والابتعاد عن مراكز الهبوط دوريا والوصول إلى نهائي كأس الملك.

وقال الأحمدي في تصريح لـ"العربية": المباراة لم تكن سهلة وعادوا للمباراة بأخطاء ارتكبناها، ولكن تحسنت الأمور كثيرا بعد الشتوية، فالمدرب والإدارة ساهموا في تحسين وضع النادي منذ الشتوية، وبتنا ندخل المباريات براحة أكبر دون توتر كالسابق.

وأضاف فواز القرني بأن الفريق يطمح للفوز بكأس الملك: المباراة كانت صعبة، وكنا في مرحلة صعبة عندما تذيلنا الترتيب، ونحن نطمح للفوز بالكأس، وسنحاول أن نسعد الجماهير بفوزنا بالبطولة.