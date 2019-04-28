منافسات قوية في بطولة فزاع للسلة على الكراسي المتحركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت، أمس، منافسات اليوم الثاني ل«بطولة فزاع الحادية عشرة لكرة السلة»، ونجح المنتخب الكوري في الفوز على المنتخب السعودي، فيما كسب المنتخب التايلندي نظيره الإماراتي.

وشهدت المباراة الأولى سيطرة واضحة للكوريين؛ بعد أن أحكموا قبضتهم على أربع مراحل من المباراة؛ لتعلن كوريا عن نفسها بقوة كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في أولى أيام البطولة، التي أقيمت، مساء أمس الأول، على صالة مكتوم بن محمد في النادي الأهلي.

وفاز الفريق الألماني على الفريق الكويتي بفارق 5 نقاط، وبنتيجة ( 55-50) وقدم الكويتيون مباراة كبيرة؛ لكنهم لم يستطيعوا مجاراة خبرة الفريق الألماني.

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هذا وعبر شافي الهاجري رئيس اللجنة الكويتية البارالمبية عن سعادته بمشاركة الكويت في بطولة قوية عالمية؛ مثل: «بطولة فزاع لكرة السلة على الكراسي المتحركة» في نسختها الحادية عشرة، والتي يحرص المنتخب الكويتي على المشاركة فيها في كل دوراتها، مؤكداً أن البطولة تساهم في تطور مستويات اللاعبين.

وقال: «بطولة فزاع لكرة السلة على الكراسي المتحركة» تعد محطة مهمة لنا ومؤهلاً للمنتخب الكويتي؛ من خلال احتكاكه باللاعبين العالميين، وكسب الخبرة اللازمة، خصوصاً وأن منتخبنا هذه السنة أغلبهم من الناشئين، ويستعدون لبطولة تايلاند المؤهلة للألعاب العالمية، كما نشكر جميع القائمين على هذه البطولة على التنظيم الرائع، مما انعكس على المستوى الفني للمنتخبات فظهرت حتى الآن بمستويات متميزة، وهو الأمر الذي من شأنه رفع مستوى اللعبة في المنطقة الخليجية.

من جانبه، أشار أحمد محمد حسن رئيس اللجنة الفنية، إلى أن اعتماد «بطولة فزاع لكرة السلة على الكراسي المتحركة» في النسخة الحادية عشرة من ضمن أقوى البطولات الرائدة على مستوى العالم، ويسهم في رفع المستوى العام للبطولة، مؤكداً أن النسخة السابقة نجحت في تحقيق أهدافها، وهو ما يسعى إليه منظمو البطولة في كل عام.