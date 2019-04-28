رود رنر وسنترال بارك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتمتع شركة نيويورك رود رنر بسمعة عالمية في تنظيم سباقات الطريق والماراثونات، وارتبط اسمها بماراثون نيويورك بشكل خاص لأنها أطلقته للمرة الأولى في عام 1970، ومن المفارقات التي شهدها السباق في الثمانينات ان بطلا واحدا هو الأمريكي جريت والتز حقق الفوز باللقب 9 مرات على التوالي من عام 1978الى 1987، وارتبطت الشركة بسباق زايد منذ 2005. وتعد حديقة «سنترال بارك» التي استضافت ماراثون زايد الخيري منذ انطلاقته الأولى القلب النابض للمدينة الكبيرة، كما أنها تعتبر إحدى العلامات المميزة في حي مانهاتن، حيث تبلغ مساحتها 3.4 كم² (843 فدانا ) وتستقبل سنوياً حوالي 37.5 مليون زائر.

وتشتهر حديقة سنترال بارك بتصميمها المتميز، حيت يمكن لعشاق رياضات الجري والدراجات واليوجا ممارسة رياضتهم بطريقة احترافية.