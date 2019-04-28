انطلاق الدورة ال 15 لماراثون زايد الخيري في نيويورك اليوم

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، تقام اليوم الدورة ال 15 لماراثون زايد الخيري، في حديقة سنترال بارك الشهيرة بنيويورك، ويتوقع أن يشهد مشاركة قياسية غير مسبوقة، بعد أن تم ولأول مرة، غلق باب الاشتراك قبل شهرين كاملين من الانطلاقة، ببلوغ رقم ال 15 ألف مشارك الذي تقضي به قوانين الشركة المنظمة «رود رنر» وإدارة الحديقة.

يبدأ السباق الساعة التاسعة صباحاً، وهو يحمل الصفة الخيرية والإنسانية من ذهاب ريعه بالكامل لمؤسسة «هيلثي كيدني» المتخصصة في عمل الأبحاث والدراسات الخاصة بعلاج أمراض الكلى، والشركة أعلنت مؤخراً أن العائدات منذ الدورة الأولى تجاوزت 200 مليون دولار، وهو أكبر برهان على وصول رسالة السباق وتحقيق هدفه الخيري، ويتنافس على الفوز بألقابه وجوائزه نخبة من العدائين والعداءات الدوليين ممن تسبقهم إنجازاتهم الأولمبية والدولية في مسافتي ال 10 كيلومترات والنصف ماراثون، وأبرزهم من أبطال وبطلات كينيا وإثيوبيا.

والترتيبات المسبقة للدورة الحالية تعد باحتفالية وتظاهرة إماراتية غير عادية، وذلك بمناسبة بلوغ السباق دورته ال15 وتزامن ذلك مع مبادرة عام التسامح التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ولذلك سيحصل الفائزون بالمراكز حتى ال 15 على ميداليات تذكارية تحمل رقم الدورة تثمينا لهاً، وفي الوقت نفسه ستقام كل الفعاليات الخاصة بيوم الإمارات تحت شعار عام التسامح، وقد خصصت إدارة الحديقة أكبر ميادينها لإقامة مراسم التتويج والاحتفالية التي سيتخللها تقديم عروض موسيقية لجمهور الحضور.

Advertisements

ومن خلال التعاون ما بين اللجنة المنظمة برئاسة الفريق محمد هلال الكعبي وسفارة الإمارات في واشنطن بإدارة السفير يوسف العتيبة، تم الترتيب لفقرات كثيرة بعضها سيبدأ من الصباح مع المشاركين والبعض الآخر مع جمهور الحديقة عقب الانتهاء من مراسم التتويج، عبر سحوبات وبرامج ترفيهية وجوائز عينية ستقدم من خلال الشركات الراعية.

ومنذ يوم أمس أخذت خيام الضيافة والترويج مواقعها واستعدت لاستقبال المشاركين والجمهور الكبير الذي يرتاد الحديقة، وهي في منافسة مع بعضها بعضاً لتقدم في النهاية بانوراما طبيعية للتراث والثقافة والرياضة والعادات والتقاليد الإماراتية، وتعاونت إدارة الحديقة بشكل كبير مع اللجنة المنظمة في توفير أماكن إضافية لخيام الضيافة والترويج بعد أن تفاعل جمهور الحديقة والمتسابقون بشكل كبير مع ما تقدمه من هدايا ووثائق ومعلومات وخدمات.