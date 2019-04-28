شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة النسخة الرابعة من بطولة «الشارقة الرياضية الرمضانية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة الفنية لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عن قوائم الفرق المتنافسة في دورتها الرابعة التي تنطلق في 8 وحتى 19 مايو/ أيار المقبل على صالة ملعب نادي الشارقة الرياضي - الحزانة، وتجمع على ميدان منافساتها 12 فريقاً في فئة الكبار موزعين على أربع مجموعات، إلى جانب ستّ فرق في منافسات الناشئين تحت 14 سنة.

وأسفرت القرعة عن وقوع فرق «المفاجئة، وشرطة الشارقة، وفهود زعبيل» ضمن المجموعة الأولى، أما المجموعة الثانية فضمّت كلّا من «فريق ليدرسبورت، والإمبراطور، والبحري»، بينما جمعت ثالث المجموعات مواجهات منتظرة بين كلّ من فرق «الحمرية، وأيه آي غلوبال، والوهدان»، أما رابع وآخر المجموعات فجمعت كلّا من فرق «سبورت فور آول، والشباب، وخورفكان».

وعلى صعيد قرعة منافسات الناشئين تحت سن 14 عاماً فأسفرت القرعة عن مجموعتين ضمّت الأولى كلّا من فرق «سبورت فور آول» الذي يجاور كلّا من «ريتش تارغيت»، و«كواترو»، فيما العيون تتطلع لمنافسات المجموعة الثانية التي تضم كلّا من فريق «الحمرية» إلى جانب كلّ من فرق مجموعة «تميم»، و«ناشئة واسط».

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية قيّمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول ضمن منافسات الكبار على جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، فيما سينال الوصيف جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، كما تم تخصيص جوائز مالية لأفضل لاعب وهداف وحارس في البطولة، وعلى صعيد منافسات الناشئين تم رصد جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم للمركز الأول، فيما سينال الوصيف جائزة مالية قدرها 30 ألف درهم.

وتقديراً لوفاء الجماهير ومكانتها كلاعب أساسي في البطولة، تم تخصيص جوائز قيمة للجمهور طيلة أحداث البطولة تتضمن اجهزة ذكية من هواتف وأجهزة لوحية وتذاكر سفر وقسائم شراء، إلى جانب تنظيم مسابقات خلال أشواط اللقاءات تشمل السحوبات على جوائز نقدية فورية، الى جانب حضور ضيوف مميزين طيلة أيام البطولة من مشاهير

من جهته، أكد راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية مدير البطولة على أن الحدث اكتسب شهرة ومكانة مرموقة في الأوساط الرياضية المحلية لاسيما الشباب الموهوب خلال الشهر الفضيل وذلك لما يقدمه من منصة فاعلة لإبراز مواهبهم وقدراتهم على ميدان المنافسات، مشيراً إلى أن الدورة ساهمت في إبراز المواهب الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون وأتاح لهم فرصة المشاركة والتنافس وإثراء الأندية المحلية والمنتخب الوطني بدماء جديدة وواعدة.

وتابع مدير قناة الشارقة الرياضية: «أوقعت القرعة الفرق المشاركة في منافسات متوازنة نتطلع من خلالها لأن نشهد على حدث يجمع ما بين التميّز والإثارة والموهبة الشريفة على ميدان المنافسة، يسهم في تحقيق أهدافنا واستراتيجيتنا الرامية إلى تقديم صورة مشرقة تعكس واقع الرياضة المحلية ل سيما كرة قدم الصالات التي باتت تحظى باهتمام كبير من قبل اللاعبين على اختلاف مواهبهم، ونأمل أن تلبي دورة هذا العام تطلعات الجماهير الوفية، وتقدم نماذج رياضية متميزة على صعيد هذه اللعبة».

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة ستعتمد الفرق التي تبادر بالتسجيل من خلال موقع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون www.sba.shj.ae بعد استيفاء كافة المتطلبات. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة الفنية لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عن قوائم الفرق المتنافسة في دورتها الرابعة التي تنطلق في 8 وحتى 19 مايو/ أيار المقبل على صالة ملعب نادي الشارقة الرياضي - الحزانة، وتجمع على ميدان منافساتها 12 فريقاً في فئة الكبار موزعين على أربع مجموعات، إلى جانب ستّ فرق في منافسات الناشئين تحت 14 سنة.وأسفرت القرعة عن وقوع فرق «المفاجئة، وشرطة الشارقة، وفهود زعبيل» ضمن المجموعة الأولى، أما المجموعة الثانية فضمّت كلّا من «فريق ليدرسبورت، والإمبراطور، والبحري»، بينما جمعت ثالث المجموعات مواجهات منتظرة بين كلّ من فرق «الحمرية، وأيه آي غلوبال، والوهدان»، أما رابع وآخر المجموعات فجمعت كلّا من فرق «سبورت فور آول، والشباب، وخورفكان».وعلى صعيد قرعة منافسات الناشئين تحت سن 14 عاماً فأسفرت القرعة عن مجموعتين ضمّت الأولى كلّا من فرق «سبورت فور آول» الذي يجاور كلّا من «ريتش تارغيت»، و«كواترو»، فيما العيون تتطلع لمنافسات المجموعة الثانية التي تضم كلّا من فريق «الحمرية» إلى جانب كلّ من فرق مجموعة «تميم»، و«ناشئة واسط».ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية قيّمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول ضمن منافسات الكبار على جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، فيما سينال الوصيف جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، كما تم تخصيص جوائز مالية لأفضل لاعب وهداف وحارس في البطولة، وعلى صعيد منافسات الناشئين تم رصد جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم للمركز الأول، فيما سينال الوصيف جائزة مالية قدرها 30 ألف درهم.وتقديراً لوفاء الجماهير ومكانتها كلاعب أساسي في البطولة، تم تخصيص جوائز قيمة للجمهور طيلة أحداث البطولة تتضمن اجهزة ذكية من هواتف وأجهزة لوحية وتذاكر سفر وقسائم شراء، إلى جانب تنظيم مسابقات خلال أشواط اللقاءات تشمل السحوبات على جوائز نقدية فورية، الى جانب حضور ضيوف مميزين طيلة أيام البطولة من مشاهير الرياضة وكرة القدم والفن ووسائل التواصل الاجتماعي.من جهته، أكد راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية مدير البطولة على أن الحدث اكتسب شهرة ومكانة مرموقة في الأوساط الرياضية المحلية لاسيما الشباب الموهوب خلال الشهر الفضيل وذلك لما يقدمه من منصة فاعلة لإبراز مواهبهم وقدراتهم على ميدان المنافسات، مشيراً إلى أن الدورة ساهمت في إبراز المواهب الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون وأتاح لهم فرصة المشاركة والتنافس وإثراء الأندية المحلية والمنتخب الوطني بدماء جديدة وواعدة.وتابع مدير قناة الشارقة الرياضية: «أوقعت القرعة الفرق المشاركة في منافسات متوازنة نتطلع من خلالها لأن نشهد على حدث يجمع ما بين التميّز والإثارة والموهبة الشريفة على ميدان المنافسة، يسهم في تحقيق أهدافنا واستراتيجيتنا الرامية إلى تقديم صورة مشرقة تعكس واقع الرياضة المحلية ل سيما كرة قدم الصالات التي باتت تحظى باهتمام كبير من قبل اللاعبين على اختلاف مواهبهم، ونأمل أن تلبي دورة هذا العام تطلعات الجماهير الوفية، وتقدم نماذج رياضية متميزة على صعيد هذه اللعبة».يشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة ستعتمد الفرق التي تبادر بالتسجيل من خلال موقع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون www.sba.shj.ae بعد استيفاء كافة المتطلبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحب قرعة النسخة الرابعة من بطولة «الشارقة الرياضية الرمضانية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.