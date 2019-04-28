شكرا لقرائتكم خبر عن ذياب بن محمد بن زايد يكرم متميزي الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي مساء أمس، حفل تكريم الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو الذي أقيم بفندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وكرّم سموه الفائزين بالجائزة بفئاتها المختلفة بحضور محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة وباناجياتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو وعبدالمنعم السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس الاتحاد الآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو وفهد الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وعدد من المسؤولين.

وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن الجوجيتسو وأنشطة اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الموسم المنقضي وأهم اللحظات الفارقة بالنسبة لأبطال الإمارات، ثم تمت دعوة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إلى المنصة لتكريم الفائزين يرافقه عبد المنعم الهاشمي. وحصدت مدرسة المقام جائزة أكثر المدارس تميزاً في رياضة الجوجيتسو «البنين»، فيما حصدت مدرسة الريف جائزة أكثر المدارس تميزاً في رياضة الجوجيتسو «البنات».

وفاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في فئة الحزام الأزرق هزاع القبيسي وأفضل لاعبة صاعدة في فئة الحزام الأزرق حمدة الشكيلي فيما حصد عمر الفضلي جائزة أفضل لاعب موهوب إماراتي في فئة الحزام الأزرق بينما حصد ريم عبدالله، جائزة أفضل لاعبة موهوبة إماراتية في فئة الحزام الأزرق. ونال خليفة محمد النصرتي، جائزة أفضل لاعب إماراتي في فئة الحزام البنفسجي، ومها الهنائي جائزة أفضل لاعبة إماراتية في فئة الحزام البنفسجي، بينما حصد حمدان أحمد البلوشي جائزة أفضل لاعب إماراتي في فئة الحزام البني، وحصد بطل الإمارات فيصل الكتبي جائزة أفضل لاعب إماراتي في فئة الحزام الأسود.

وعلى صعيد الأندية والأكاديميات، نال نادي الوحدة جائزة أفضل نادٍ محلي، وأكاديمية جي إف تيم البرازيلية جائزة أفضل أكاديمية دولية وحصد الاتحاد السعودي للجوجيتسو جائزة أفضل اتحاد آسيوي. وعلى صعيد الجوائز القارية ذهبت جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا إلى آدم وردزنسكي وأفضل لاعب في قارة أمريكا الشمالية والوسطى، إلى دي جي جاكسون، وأفضل لاعب في قارة إفريقيا إلى ولتر دوس سانتوس وأفضل لاعب في أوقيانوسيا إلى اللاعب لي تنج وأفضل لاعب في أمريكا الجنوبية إلى جواو جابريل باتيستا دي سوزا.

ونال جائزة أفضل لاعب دولي في فئة الحزام البني داليسون سواريز، وحصد إيجور سيلفا جائزة أفضل لاعب في فئة الأساتذة والبرازيلية جابريلا بيسنا أفضل لاعبة جوجيتسو في نفس الفئة.

وحصد الجائزة الكبرى وهي جائزة أفضل لاعب جوجيتسو في العالم، البرازيلي جواو جابريل باتيستا دي سوزا.

وفي ختام الحفل تسلم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان درعاً تذكارية من عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس الاتحاد الآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن موسم الاتحاد كان ناجحاً واستثنائياً وشهد عدداً كبيراً من البطولات المحلية والعالمية مبيناً أن ختامه مسك ببطولة أبوظبي العالمية في نسختها الحادية عشرة التي باتت تحصد النجاح تلو النجاح وتقف على قمة البطولات العالمية في مجال اللعبة.

وتقدم الظاهري بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الداعم للرياضة بشكل عام ورياضة الجوجيتسو بشكل خاص، مؤكداً أن كل الإنجازات التي يحصدها جوجيتسو الإمارات تأتي وفقاً لدعم وتوجيهات سموه. وأشاد الظاهري بحفل جائزة أبوظبي العالمية في نسخته الرابعة وما حققه لاعبو الإمارات من جوائز، وتوجّه بالشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، على تشريفه الحفل وتوزيع الجوائز للفائزين في احتفالية رائعة.

وكشف الظاهري أن الاتحاد بدأ الاستعداد من الآن للموسم المقبل وللنسخة ال 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

ريم عبدالله سعيدة بالجائزة

أعربت ريم عبدالله الفائزة بجائزة أفضل لاعبة موهوبة في الحزام البنفسجي عن سعادتها بالفوز بهذه الجائزة وقالت: ما يقدم لنا من دعم من القيادة الرشيدة ومن قيادة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي يجعلنا نجتهد لتحقيق الإنجازات ورفع اسم الإمارات في المنصات، هذه الجائزة تحملني مسؤولية كبيرة أن أحقق الأفضل في الموسم المقبل ولاسيما أن هناك عدداً من المحطات القارية تنتظرنا في الشهور المقبلة.

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دي جاكسون: الجائزة شرف كبير وأبوظبي استثنائية

قال الأمريكي دي جي جاكسون الفائز بجائزة أفضل لاعب في قارة أمريكا الشمالية والوسطى أن حصوله على جائزة أفضل لاعب شرف كبير ووسام سيظل على صدره. وأشاد بالتنظيم الرائع لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وكذلك حفل توزيع جوائز الموسم وقال: سعادتي لا توصف بهذا اللقب، سأبذل أقصى جهدي لنيل هذا الشرف مجددا في الموسم المقبل من أجل الصعود على منصة التتويج للبطولة العالمية وكذلك لحفل الجوائز.

وأضاف: يجب تأكيد أن أبوظبي أسهمت بشكل كبير في تطور اللعبة وانتشارها وشهرتها في مختلف أنحاء العالم وباتت من أكثر الرياضات تشويقا وأصبح لها شعبية كبيرة.

مسؤولية كبيرة

أعرب عمر الفضلي لاعب المنتخب الوطني والفائز بجائزة أفضل لاعب إماراتي موهوب في فئة الحزام البنفسجي عن سعادته بالجائزة، مؤكداً أن الفوز يحفزه لتحقيق مزيد من الانجازات لجوجيتسو الإمارات في المواسم المقبلة.

من جانبه أكد فيصل الكتبي بطل الإمارات وصاحب الركز الأول في الحزام الأسود على مستوى الإمارات، سعادته بتحقيق الجائزة للمرة الثالثة على التوالي متمنياً المحافظة على هذا المستوى وتقديم الأفضل.

جابريلا: تنظيم مميز للبطولة

أكدت البرازيلية جابريلا بيسنا أن فوزها بجائزة أفضل لاعبة في العالم، جاء بعد مجهود كبير على مدار الموسم وأعربت عن سعادتها البالغة بإحراز اللقب، وقالت: بكل تأكيد إنها لحظات لا تنسى ولا يمكن أن تمحى من ذاكرتي وسوف تظل باقية معي حتى نهاية العمر.

وأضافت: سوف أقاتل في العام المقبل من أجل مواصلة النجاحات وتحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي، الموسم كان كله تحديات ومواجهات صعبة لكن قاتلت بقوة وعزيمة من أجل إنهائه بهذه النهاية السعيدة. وأشادت بتنظيم العاصمة الإماراتية لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مؤكدة أنها نقلة نوعية في تاريخ اللعبة وأضافت لها الكثير والكثير سواء على المستوى الفني أو الترويجي، وكذلك على مستوى توسيع قاعدة اللعبة في شتى أنحاء العالم.

الهنائي: هدفنا قمة العالم