بني ياس يقهر «الزعيم».. وفوز تاريخي للوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: أيمن بشير وأحمد السيد

عاد الوصل إلى سكة الانتصارات بعد فوزه مساء أمس بنتيجة 3-1 على ضيفه الجزيرة في المواجهة بين الفريقين على ملعب زعبيل، ضمن الجولة 22 من دوري الخليج العربي، وحضر المباراة 794 متفرجاً.

وافتتح رونالدو مينديز التسجيل لصالح الوصل (29) قبل أن يتمكن ليوناردو بيريرا من إدراك هدف التعادل للضيوف (41). وأعاد المدافع جورج دوبنج الوصل إلى التقدم مرة أخرى (57) قبل أن يعزز فابيو ليما تقدم الإمبراطور بالهدف الثالث (64).

النتيجة رفعت رصيد الوصل إلى 27 نقطة وظل في المركز العاشر، بينما توقف حصاد الجزيرة عند 41 نقطة بالمركز الثالث.

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وتأتي أهمية الفوز للفريق الأصفر في عودته إلى سكة الانتصارات، كما أن الوصل سجل انتصاراً تاريخياً، وافتك من عقدة عدم الفوز على «فخر أبوظبي» في زعبيل منذ بداية دوري الاحتراف، حيث إن آخر فوز سجله الإمبراطور على «فخر أبوظبي» كان في موسم 2007-2008، علماً بأن آخر فوز للوصل على الجزيرة في دوري الخليج العربي كان قبل 4 سنوات وتحديداً منذ 21 أغسطس 2015.

وعزز بني ياس حظوظه في المشاركة الآسيوية بفوزه على العين بهدفين دون رد سجلهما الكولومبي مايكل أورتيجا في الدقيقة 49، والإسباني بيدرو كوندي، ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً في المسابقة (65)، وأهدر ماركوس بيرج ركلة جزاء للعين في الدقيقة 43.

وحل بني ياس سادساً برصيد 36 نقطة، بينما بقي العين رابعاً برصيد 39 نقطة، وشهد المباراة من داخل الملعب 791 متفرجاً.

وقال الكرواتي جوريتش مدرب بني ياس، إن مستقبله مع الفريق سيتحدد في ضوء المفاوضات مع وكيل أعماله، مشيراً إلى أن السماوي يهدف إلى التأهل لدوري أبطال آسيا.

أما الإسباني جاريدو مدرب العين، فأكد أن الدفع بالعناصر الشابة ضمن صفوف الفريق يعود إلى الغيابات المؤثرة التي يعانيها الفريق حالياً.