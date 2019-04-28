سيدات النصر بطلات سلة الشابات وكأس أم الإمارات

توج نادي النصر بكأس الشابات وكأس (أم الإمارات) لكرة السلة للسيدات، في ختام المسابقتين أمس الأول في صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر.

كان فريق شابات النصر فاز على فريق شباب الأهلي 43 - 40 ليفوز بالكأس تاركاً المركز الثاني لفريق شباب الأهلي والمركز الثالث لفريق نادي سيدات الشارقةوجاء تتويج سيدات النصر بكأس (أم الإمارات)، بعد الفوز على فريق سيدات نادي سيدات الشارقة 59 - 48 .وأهدى مروان سنكل نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر إنجازات سلة السيدات في النادي إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، تقديراً لسموه ولدعمه الكبير لكافة ألعاب النادي.