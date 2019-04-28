شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات النصر بطلات سلة الشابات وكأس أم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
توج نادي النصر بكأس الشابات وكأس (أم الإمارات) لكرة السلة للسيدات، في ختام المسابقتين أمس الأول في صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر.
كان فريق شابات النصر فاز على فريق شباب الأهلي 43 - 40 ليفوز بالكأس تاركاً المركز الثاني لفريق شباب الأهلي والمركز الثالث لفريق نادي سيدات الشارقةوجاء تتويج سيدات النصر بكأس (أم الإمارات)، بعد الفوز على فريق سيدات نادي سيدات الشارقة 59 - 48 .وأهدى مروان سنكل نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر إنجازات سلة السيدات في النادي إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، تقديراً لسموه ولدعمه الكبير لكافة ألعاب النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدات النصر بطلات سلة الشابات وكأس أم الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.