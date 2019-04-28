وليد عبيد: شكراً حتا.. شكراً لمصفوت والرمادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وليد عبيد مدرب فريق حتا إن إنجاز الصعود تحقق بفضل تضافر الجهود بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجمهور، وأوضح: المهمة كانت صعبة جداً، الفريق تراجع في بعض المباريات لكنه عرف كيف يعود، كانت لدينا ثقة كبيرة في انفسنا وفي قدراتنا واستفدنا من الدعم الكبير للإدارة التي قامت بكل شيء ووفرت مناخاً مميزاً، وأشكر علي البدواوي رئيس مجلس الإدارة بصفة خاصة، لدعمه ووقوفه معي حتى في أصعب المواقف، وأود أن اشكر إدارة مصفوت فقد عملت معهم لفترة واهدي الإنجاز إلى أسرتي وأصدقائي وكل من وقف بجانبي واهديه إلى مدربي ايمن الرمادي، الذي وقف معي دائماً.