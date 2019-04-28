شكرا لقرائتكم خبر عن دوري المفارقات والمفاجآت يبتسم لحتا في الدقيقة 89 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي

صعد فريقا خورفكان وحتا إلى دوري الخليج العربي بعد فوزهما على التعاون والحمرية، فيما فاز العروبة على دبا الحصن بهدفين نظيفين ليتساوى مع حتا، ويفشل في الصعود بفارق المواجهات المباشرة.

توج خورفكان مسيرته الناجحة في دوري الأولى بالصعود إلى دوري الخليج العربي،محققاً إنجازاً انتظره 11 عاماً.

وكان فريق النسور الخضراء صعد لدوري الكبار عام 2008، وكان يحمل اسم الخليج وقتها، والمصادفة أنه صعد مع نفس المدرب الذي قاده للصعود في هذا الموسم أيضاً ليحقق العراقي عبد الوهاب عبد القادر المدرب المخضرم إنجازاً شخصياً، يضاف إلى أرقامه.

ولم يكن صعود أبناء الخور مصادفة، فالفريق قدم صورة مختلفة منذ بداية الدوري، وكان للتعاقد مع المدرب عبد الوهاب عبد القادر تأثير ايجابي على مشوار الفريق فهو بخبرته الكبيرة عرف كيف يتعامل مع المنافسة واعتمد على طريقة لعب معينة تتناسب مع امكانات اللاعبين وتراعي قوة المنافسين وحقق الفريق 12 فوزاً وهو أكثر فريق تحقيقاً للانتصارات، فيما تعادل مرتين وخسر اربع مواجهات، وسجل 26 هدفاً واستقبل 13 هدفاً كأفضل خط الدفاع، ونجح خورفكان في إعادة الجماهير للمدرجات بعد أن اقنعها بأدائه ونتائجه.

بدوره حقق حتا هدفه المعلن منذ بداية الموسم وصعد إلى دوري الخليج العربي بعد أقل من عام على هبوطه، ورغم أن الفريق تعثر في البداية وسمح لمنافسيه بتجاوزه في الترتيب والنقاط، إلا أنه تفوق في صراع الأمتار الأخيرة بفضل خبرة لاعبيه وتعامل إدارته مع الموقف وحرصها على دعم اللاعبين معنوياً وتجديد الثقة بهم وبالجهاز الفني وهي عرفت كيف تتعامل مع الخسارتين المؤثرتين أمام العربي والتعاون، فنهض الفريق وحقق انتصارات مهمة وكسب الحمرية في موقعه الحسم بفضل هدف البرازيلي جلمار في الدقيقة 89.

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ويمكن القول إن عودة حتا إلى دوري الأضواء كانت درامية، حيث بقي العروبة هو المتأهل حتى الدقيقة 89، قبل ان يسجل جلمار هدف الفوز لحتا على الحمرية لتنطلق بعدها أفراح مجنونة.

وصعد حتا أيضاً بفضل وجود إدارة لديها خبرة جيدة وبفضل وجود لاعبين أصحاب وزن كبير وثقل مثل ماهر جاسم ومحمود حسن وعبد الله علي ولاحج وعدنان حسين، وهداف هو لوان، وكذلك جلمار صاحب أغلى هدف رغم انه لم يقدم الاضافة في الكثير من المباريات لكنه كان عريس ليلة الحسم وهو الأهم، وجمع حتا 37 نقطة من 11 فوزاً واربعة تعادلات وثلاث هزائم وهو صاحب افضل هجوم برصيد 34 هدفاً وثاني افضل دفاع حيث استقبل 14 هدفاً فقط.

ومن جهته فإن المدرب وليد عبيد حقق انجازاً جديداً فهو صعد إلى دوري الخليج العربي ثلاث مرات، واحده كمساعد مدرب واثنتين كمدرب أول ومع نفس الفريق.

وان كان فريقا خورفكان وحتا صعدا، فإن العروبة يستحق التقدير على ما قدمه في هذا الموسم، فالمواجهات المباشرة حالت دون صعوده وهو حصل على 37 نقطة بعد أن حقق 11 فوزاً وتعادل في اربع مباريات وخسر ثلاث، والفريق قدم موسماً استثنائياً بكل المقاييس، وكان ينقصه فقط الصعود لدوري الخليج العربي ولن تحتاج إدارته لتبدأ من الصفر في العام المقبل، فهي تملك عناصر جيدة وعليها الا تفرط في المدرب الغرايري ولا العناصر التي صنعت الفارق في هذا الموسم على غرار الحوسني وعلي ربيع ونهيان وفهد والمعيني وخليل بيد أن العروبة يواجه مشكلة عودة اللاعبين المعارين من دبا الفجيرة وهم مؤثرون جداً في الفريق.

وبالنسبة للحمرية فهو كان مرشحاً إلى الصعود بنسبة كبيرة إلى جانب حتا، ولم يكن خورفكان مرشحاً في بداية الموسم، فالترشيحات كلها كانت لمصلحة حتا ثم الحمرية، غير أن العنابي لم يحقق النتائج التي تمنحه إحدى بطاقتي الصعود وإخفاقه في الفوز على المنافسين المباشرين كان اهم الأسباب إلى جانب انه فقد نقاط مباريات سهلة لكنه بقي منافساً حتى النهاية.

وانهى العنابي الموسم في المركز الرابع برصيد 32 نقطة وهو فاز في تسع مباريات وتعادل في خمس وخسر اربعاً، ورغم أن الفريق لم يصعد لدوري الخليج العربي لكنه استحق الاشادة فهو عمره ثلاثة أعوام بعد العودة من تجميد نشاطه، ورغم ذلك أصبح رقماً مهماً في دوري الأولى وكونه ينافس على الصعود لعامين على التوالي فهذا تأكيد على ان الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

وهناك فريق آخر تطور وحقق نتائج افضل من السنوات الماضية هو فريق دبا الحصن فهو حل خامساً برصيد 29 نقطة، وجاءت مشاركة التعاون في هذا الموسم ايجابية، فيما تطور العربي قياساً بالموسم الماضي، في حين تراجع فريق مصفوت وأنهى الموسم في المركز الأخير برصيد خمس نقاط فقط.