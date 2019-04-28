عجمان يعادل أفضل رصيد في تاريخه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

لم يكن المشهد مبالغاً فيه، عندما احتفل المدرب أيمن الرمادي والجهاز الإداري واللاعبون بعد نهاية المباراة أمام دبا الفجيرة التي انتهت لصالح «البرتقالي» 3-صفر في المرحلة 22 من دوري الخليج العربي، ذلك ان حصد النقاط الثلاث للقاء رفع رصيد الفريق إلى 31 نقطة، ليعادل بذلك أفضل رصيد في تاريخ النادي وذلك عندما نال نفس الرصيد موسم 2011- 2012، واحتل وقتها عجمان المركز السابع من بين 12 فريقاً، كما هو مكانه في الموسم الحالي لكن بين 14 فريقاً.

وتبقى أربع مباريات لختام الدوري، وبإمكان تشكيلة المدرب أيمن الرمادي أن تكتب اسمها بأحرف من ذهب في سجلات النادي، كونها الأفضل في تاريخ مشاركة «البرتقالي» في دوري المحترفين التي بدأت موسم 2008-2009 واحتل خلالها المركز الثاني عشر الأخير برصيد 8 نقاط.

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ويحتاج الرمادي ورجاله إلى نقطة ليحققوا أفضل حصاد نقاط في تاريخ نادي عجمان، كما أنهم على بعد 4 نقاط ليحققوا حلم الرمادي نفسه، الذي صرح بأنه يطمح للوصول إلى النقطة 35.

يذكر أن عجمان حقق الكثير من الأرقام القياسية هذا الموسم، منها محافظته على نظافة شباكه في 8 مباريات هذا الموسم، وأربع مرات بشكل متوال بعد تعادله مع الشارقة والاتحاد كلباء بنتيجة صفر-صفر، وفوزه على العين 4- صفر ودبا الفجيرة 3-صفر.

كما سجل مهاجمو عجمان 31 هدفاً بعد 22 مباراة، مقابل 36 هدفاً لتشكيلة موسم 2011-2012 التاريخية أيضاً التي سجلت هذا العدد من الأهداف بعد 22 مباراة.