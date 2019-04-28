البدواوي: الاتحاد توجنا بالوصافة وشكوى العروبة لاتعنينا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى علي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا إنجاز الصعود، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية الأب الروحي وراعي نادي حتا، وإلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي.

وقال البدواوي: كان الجمعة 26 إبريل 2019 يوماً سعيداً وتاريخياً بكل تأكيد، ونحن في غاية السعادة لأن جهودنا تكللت بالنجاح، الصعود إنجاز كبير بلاشك، الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى كان قاسياً، كنا نرى أن فريقنا يستحق الاستمرار في دوري الخليج العربي لكن الظروف لم تساعد السماوي وتعاهدنا على إعادة الفريق بسرعة إلى مكانه الطبيعي، كان هناك عمل كبير وترتيبات وراء الإنجاز الذي تحقق بالإبقاء على العناصر التي قادت الفريق في دوري الخليج العربي وكان استمرارهم ضرورة لأن الصعود يحتاج إلى خبرة وعناصر مميزة، وتمت إضافة مجموعة أخرى كانت خير عون وإضافة للقدامى، وتم التعاقد مع مدرب جيد حقق نجاحات مع الفريق لكن ربما لم تخدمه النتائج فتعاقدنا مع مدرب نعرفه ويعرفنا وكنا نثق في قدرته على تكرار الإنجاز مع الفريق وأعني وليد عبيد.

وتابع «أعتقد أن بيئة العمل الجيدة ساعدت على تحقيق الهدف، عملنا كفريق واحد وقمنا بواجبنا في النهاية لأن خدمة نادي حتا واجب وشرف بالنسبة لنا وثقة شيوخنا وقيادتنا قلادة على صدورنا وكان لابد أن نكون قدر هذه الثقة، ونشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الداعم الأول وراعي النادي والأب الروحي للنادي على ثقته وتوجيهاته ودعمه المستمر ومتابعته ونشكر الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي على توجيهاته ودعمه، كما نشكر مطر الطاير على وقوفه خلف الفريق وحرصه على المتابعة، وعلي بن رهيف المكلف من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد بمتابعة شؤون النادي وقد وجدنا منه كل تجاوب وكل دعم وأشكر إخواني أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يبخلوا بوقتهم وجهدهم، وأخص بالشكر الأخ علي عبد الله المدير التنفيذي للنادي الذي ظل ولسنوات يخدم النادي دون كلل ولا ملل يربط ليله بنهاره دون أن يشتكي وهو رجل مخلص لاتوفّه كلماتي حقه، وأشكر الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب نيناد والجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب وليد عبيد، والشكر للاعبين الأشاوس الذين راهنا عليهم فكانوا عند حسن ظننا، لم نشك في قدرتهم على تحقيق هذا الإنجاز رغم الخسارة من العربي والتعاون».

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وذكر أن ناديه استفاد من الدرس وهو سيكون أكثر دراية وخبرة وأكثر قدرة على التعاطي مع المرحلة المقبلة.

وبسؤاله عن شكوى نادي العروبة ووضعية الفريق حال كسب شكواه قال: لا تعنينا الشكوى تخص نادي العروبة، بالنسبة لنا الفريق صعد إلى دوري الخليج العربي واتحاد الكرة قام بتتويجنا بالمركز الثاني والموقع الرسمي للاتحاد أشار إلى إنجازنا وأعلن صعود حتا رسمياً، نحن لم يصلنا ما يفيد بغير ذلك ولم يصلنا ما يفيد بتأجيل المباراة مع الحمرية لأي سبب أو تأجيل إعلان الصعود.

واختتم مؤكداً أن ناديه لديه وقت كاف للتخطيط بهدوء للمرحلة المقبلة واتخاذ القرارات الكفيلة بمنح حتا التفوق في دوري الخليج العربي.