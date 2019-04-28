شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان تحتفل ب «النسور» في ليلة العودة لدوري الكبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عاش فريق خورفكان أجواءً احتفالية رائعة ليلة أمس الأول، عقب تتويج «النسور» بدرع دوري الدرجة الأولى والميداليات الذهبية كإنجاز جديد يضاف إلى سجل النادي العريق الذي استطاع العودة لأضواء المحترفين، بعد غياب طويل استمر لأكثر من عشرة مواسم قضاها في متاهات دوري المظاليم، قبل أن يسترد مكانته بين الكبار بجيل مميز من اللاعبين قهروا الصعاب وصنعوا المجد والتاريخ، فكان الإنجاز وساماً على صدر «النسر» الذي فرض نفسه بقوة وأعتلى منصة التتويج عن جدارة واستحقاق.

أكد عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس الإدارة وربان سفينة خورفكان، أن التتويج بدرع الأولى والصعود إلى دوري الخليج العربي والذي يعد الإنجاز الثاني في تاريخ النادي بعد أن سبق للفريق المشاركة في النسخة الأولى للمحترفين موسم 2008-2009، هو ثمرة لجهود الجميع، إدارةً ولاعبين وجهازاً فنياً، حيث تضافرت الجهود من أجل إعلاء راية النادي وتحقيق رغبة راعي المسيرة الرياضية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي نترقب لقاءه لتكتمل فصول الفرحة والإنجاز، فلولا دعمه لما تحقق هذا الإنجاز، ونحن على ثقة أن هذا الدعم سيتواصل بقوة لا سيما بعد توجيهاته السامية الأخيرة برفع الطاقة الاستيعابية للملعب الرئيسي للنادي واستيفاء كافة معايير دوري المحترفين.

كما أثنى رئيس مجلس الإدارة على الدعم والمتابعة المستمرة التي أحيط بها الفريق من قبل مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي التي أسهمت في تخطي كل العوائق والصعاب، مشيداً بالمستوى القوي الذي قدمته فرق الدرجة الأولى والمنافسة الحامية على بطاقتي التأهل، مقدماً التهنئة لأسرة نادي حتا على الصعود لأضواء المحترفين، وحظاً أوفر لبقية الأندية، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهداً فوق العادة، من أجل دعم وتطوير الفريق وتوفير احتياجاته اللازمة التي تعينه في مسيرته المرتقبة ومجابهة التحدي الجديد لضمان البقاء في منظومة الاحتراف.

أما عن مصير الجهاز الفني الذي يقوده المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر، قال عبد العزيز النعيمي: كنا موفّقين في اختيار العراقي عبد القادر لقيادة الفريق هذا الموسم وما يميزه أنه تربوي يعرف كيف يضمّد جراح اللاعبين عند أي نزيف، ويجعلهم يعودون سريعاً إلى أجواء المنافسة وكان لهم بمثابة الأب الحنون، كما أن المدرب صاحب سجل حافل وخبرة كبيرة في الملاعب العربية والخليجية، وسيكون لنا جلسة معه لمناقشة كل تصورات المرحلة المقبلة.

من جهته، بارك العراقي عبد الوهاب عبد القادر قائد الجهاز الفني لفريق خورفكان، لجماهير وإدارة النادي، الإنجاز الكبير الذي حققه فريق الكرة، كما شكر اللاعبين على ما قدموه من جهد كبير طوال مشوار الدوري رغم العثرات التي تعرض لها الفريق في بعض المباريات والضغوطات الكبيرة في الكثير من المباريات، وقال «ثقتنا العالية في اللاعبين لم تأت من فراغ بعدما بذلوا مجهودات سخية تكللت بفرحة التتويج باللقب والتأهل المستحق للمحترفين».

وكشف المدرب المخضرم صاحب ال70 عاماً أن إصرار عبد العزيز النعيمي رئيس النادي كان وراء عودته للتدريب مجدداً وقيادته لخورفكان، لتحقيق الإنجاز الثاني في مشواره مع الفريق، وأردف: «الدعم المستمر لمجلس الإدارة وتوفير المناخ الملائم للجهاز الفني والحرية في اختيارات اللاعبين، كانت من العوامل المهمة والمساعدة في تحقيق النجاح»، مضيفاً أن الفرصة متاحة للتخطيط والتحضير للمشاركة المرتقبة في دوري الخليج العربي.

وعن رؤيته الفنية لشكل الإعداد في الموسم المقبل، شدد المدرب العراقي على حاجة الفريق الماسة للتدعيم نظراً لاختلاف طبيعة المحترفين مقارنة بدوري الأولى، مع ضرورة بدء الاستعدادات مبكراً وأن يتخللها العديد من المباريات التجريبية مع فرق لها وزنها الكروي، فالتعامل مع دوري الخليج العربي كما ذكرت آنفاً يختلف شكلاً ومضموناً عن دوري الهواة، علاوة على أن مسابقة المحترفين تشهد تطوراً مستمراً في المستوى العام لغالبية الفرق، لذلك لابد من عمل دؤوب مبني على أسس علمية سليمة إلى جانب اتباع أفضل السياسات في عملية الإحلال والإبدال والبناء.

وأعرب عثمان النقبي نائب رئيس مجلس الإدارة سعادته بالإنجاز الذي حققه «نسور خورفكان»، بفضل الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة وأياديه البيضاء وتوجيهاته السامية للأندية والرياضيين، مما ساهم بقوة في إعادة ريادة الإمارة الباسمة لرياضة الإمارات بصدارة الشارقة الحالية لدوري الخليج العربي وفوز خورفكان بلقب دوري الدرجة، لافتاً إلى أن المسؤولية تضاعفت بالصعود إلى دوري المحترفين، لذلك سيتم البدء للإعداد منذ الآن لإثبات وجود الفريق وكسر حاجز الهبوط الذي لاحق خورفكان في تجربته السابقة، مؤكداً أن أبناء خورفكان الذين حققوا العديد من الإنجازات على الخارطة الرياضية، وكانوا حتى عهد قريب أحد أبرز أعمدة المنتخبات الوطنية بجيل ذهبي صنع المجد والتاريخ للكرة الإماراتية ببلوغ نهائيات كاس العالم عام 90، بقيادة عبدالله سلطان ومبارك غانم وخليل غانم وبدر صالح وغيرهم من النجوم والأبطال قادرين على استعادة الأمجاد وكتابة تاريخ جديد.

جاسم الدوخي: خورفكان صعد ليبقى

قدم جاسم الدوخي عضو مجلس الشارقة الرياضي التهنئة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى مجلس الشارقة الرياضي وإلى إدارة نادي خورفكان، واعتبر أن صعود الفريق تتويج لجهود إدارة النادي التي قال إنها قامت بعمل كبير، ورأى أن التعاقد مع المدرب عبدالوهاب عبدالقادر كان خطوة موفقة وأوضح: قدم خورفكان موسماً جيداً بكل المقاييس وهو استحق الصعود عن جدارة، وأنا واثق بأن الفريق صعد ليبقى وإدارته ستتخذ الخطوات اللازمة والكفيلة بظهوره بأفضل صورة في دوري الخليج العربي.

وعن حضوره المباراة قال إنه حرص على دعم فريق خورفكان والحمرية في مشوارهما لأنهما كانا مرشحين للصعود.

الرئيسي: أبناء الخور على قدر التحدي

قدم خالد مراد الرئيسي عضو مجلس الإدارة ومشرف الألعاب الجماعية التهنئة للاعبين وجهازهم الفني والإداري والجماهير على الإنجاز، كما أثنى على المستوى القوي الذي قدمته فرق الدرجة الأولى هذا الموسم والمنافسة الحامية على بطاقتي التأهل، وأضاف أن خورفكان حافظ على مستواه منذ بداية المسابقة ووفر كل الظروف المواتية لتحقيق انطلاقة طيبة وبالتالي كانت النتائج في مستوى الطموحات والآمال رغم العثرات التي تعرض لها الفريق في بعض المباريات، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي حققه أبناء الخور يضاعف من مهمة الفريق في الموسم المقبل.

مال الله حاضر في الإنجازين

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كان محمد مال الله ضمن صفوف فريق الخليج عندما صعد لدوري الأولى موسم 2007- 2008، قبل أن يتنقل بين أندية العين والنصر والإمارات وحتا ودبا الحصن، وعاد اللاعب بطلب من المدرب عبد الوهاب عبد القادر ليساهم في صعود خورفكان من جديد.

وكان اللاعب المخضرم عند حسن ظن المدرب عبد الوهاب وكان له دور مهم في انجاز الصعود، وعبر مال الله عن سعادته، وقال انه فخور بالمساهمة في الإنجاز وذكر أن الفريق استحق التتويج باللقب والعودة إلى دوري الخليج بوجود كوكبة مميزة وإدارة قامت بدورها وجهاز فني وجمهور.

سيف محمد: فرحة الصعود لا توصف

أكد سيف محمد «سندباد كرة الإمارات» وكابتن فريق خورفكان أن فرحته وزملاءه اللاعبين بالظفر بدرع الأولى والصعود لدوري الخليج العربي لا توصف وأن الإنجاز سيعطي الفريق المزيد من الدعم والمعنويات، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة النادي برئاسة عبدالعزيز النعيمي من أجل توفير الاحتياجات اللازمة والتصدي للعقبات، مؤكداً أن جميع اللاعبين عقدوا العزم على مواصلة التحدي وتثبيت الأقدام بين الكبار.

وحول مسيرته الكروية الحافلة مع أندية الدولة والمنتخبات الوطنية والتي بدأها بنادي الشعب سابقاً ثم العين والظفرة والشارقة قبل أن يحط رحاله في خورفكان، قال صاحب ال35 عاماً إنه راضٍ على ماقدمه ولديه عزيمة وقدرة على مواصلة عطائه لموسم آخر قبل الاعتزال.

قائمة الشرف

ضمت قائمة الفريق الدباوي الذي حقق لقب دوري الدرجة الأولى والصعود لمصاف أندية الخليج العربي كلا من: سيف محمد كابتن الفريق إلى جانب منصور البلوشي وعيسى الكعبي وعبد العزيز الخالدي وعادل صقر وعبد القادر قمبر وخالد المازمي ونواف الحمادي وعبد الله سالم ومحمد مال الله وعيسى العطر وسعيد النقبي وعلي خضير ومسعود الظنحاني ومحمد النقبي وعمر جوهر وعادل جمال بالاضافة إلى الثنائي البرازيلي روديغو سيلفا ولوكلس سيكوينتو والجهازين الفني والاداري.

فينيكيوس هداف الهواة

توج البرازيلي فينيكيوس مهاجم دبا الحصن بلقب هداف دوري الأولى برصيد 16 هدفاً، وحل لوان مهاجم حتا وميهاي مهاجم العربي في المركز الثاني برصيد 13 هدفاً ثم التونسي محمد بن حموده لاعب التعاون في المركز الرابع وله 11 هدفاً، والبرازيلي الكسندر لاعب الذيد خامس الترتيب وله تسعة أهداف، والبرازيلي روديغو لاعب خورفكان السادس برصيد ثمانية أهداف، ثم لاعبا العروبة اديلسون والصالحي ولكل منهما سبعة أهداف، يذكر ان الصالحي تم الاستغناء عنه بعد نهاية الدور الأول، فيما نال محمد ناصر لاعب الحمرية لقب هداف المواطنين برصيد ستة أهداف.

رودريغو.. محترف صعود

ساهم البرازيلي رودريغو لاعب خورفكان في صعود الفريق إلى دوري الخليج العربي وهو سجل أهدافاً مهمة، ويعتبر هداف الفريق برصيد ثمانية أهداف، واستفاد خورفكان من خبرة رودريغو اللاعب السابق في الشعب والإمارات وعجمان وحتا وخورفكان واعتمد عليه بشكل كبير في صناعة الأهداف وإحرازها، وسبق لرودريغو اللعب لخورفكان من قبل وهو صعد مع ثلاثة فرق مختلفة هي حتا وعجمان ثم خورفكان.مسيرات فرح