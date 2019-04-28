اجتماع مثمر لنادي الشارقة لرياضات الدفاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس استعداداته للفعاليات الرياضية والثقافية التي سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، ووقف على المردود الفني والثقافي خلال الربع الأول من السنة 2019، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الادارة الذي ترأسه أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الادارة بحضور نائبه أحمد الجروان والأعضاء بمقر النادي في الجزات.

وناقش مجلس إدارة النادي الفعاليات والمبادرات الرياضية والثقافية والمجتمعية المعتمدة ضمن الخطة السنوية للنادي، واشاد أحمد عبدالرحمن العويس بالمردود الفني الذي تحقق خلال الفترة الماضية وأسفر عن نتائج مميزة في البطولات التي شارك فيها اللاعبون واللاعبات مشددا على ضرورة التقيد بالبرامج الفنية المعتمدة من أجل مواصلة رفع المستوى الفني لمنتسبي النادي.

وعلى صعيد متصل احتفلت أسرة النادي بمناسبة اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019 اللقب الأرفع من نوعه على مستوى العالم تقديراً لدور الشارقة في دعم الكتاب.