ختام رائع لبطولات شرطة أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، في شرطة أبوظبي، ببطولة سباعيات كرة القدم، التي أقيمت ضمن بطولات درع مدير القطاع، على أرضية ملعب مركز التربية الرياضية الشرطية.

وحل في المركز الثاني فريق مكتب مدير القطاع، وفريق إدارة الأسلحة والمتفجرات ثالثاً، في حين فاز بالمركز الأول في المجموع العام لبطولات الدرع مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، وجاء إدارة الأسلحة والمتفجرات ثانياً وإدارة مسرح الجريمة ثالثاً.

كما تضمنت البطولات سباق الطريق للرجال وفاز بالمركز الأول مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، فيما توج ببطولتي سباق الطريق والمشي للسيدات مديرية شؤون الأمن والمنافذ، وتوجت إدارة الأسلحة والمتفجرات ببطولة اللياقة والتحدي، وإدارة الأسلحة والمتفجرات ببطولة الدراجات الهوائية.